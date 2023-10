Xavér nem ismeretlen a megyében, hiszen sok koncertet adott a vármegyében Záhonytól, Mándokon, Tiszabezdéden, Lövőpetrin, Jékén, Pátrohán, Dögén, Apagyon, Nyírbátoron, Újfehértón, Kisvárdán át Nyíregyházáig.

– Nagyon jól sikerült a koncert – mondta érdeklődésünkre Filep Xavér. – Teltház volt, sőt, Több pótszéket is kellett vinni a templomba. De az is kevés volt, a torony alatt és a bejáratnál is álltak emberek az udvaron. Noha izgalom nélkül kezdtem a megnyitóbeszédet, ám a szülőfalumban nehéz volt megszólalni. Nem a sok érdeklődő okozott nehézséget, hanem az, hogy csak olyan ismerős arcok tekintetét érezhettem, akik között felnőttem, akik példaként álltak mindig előttem.

A bő egyórás koncert után a fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola volt igazgatójával, Nagyné Bardi Edittel beszélgettem az elmúlt éveimről, sikereimről.

Mit hoz a jövő? Vannak meghívásaim Németországból, Horvátországból, Olaszországból, Csehországból és Szlovákiából. Természetesen nem egyedül megyek ezen koncertekre: legkedvesebb koncertező társammal, barátommal Hunyadi Donatella énekművésszel megyünk.