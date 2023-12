Az M5 Családfamesék műsora utánajárt, hogy a Jászai Mari-díjas színművész, a Duna műsorvezetője vajon az elődeitől örökölte-e előkelő vonásait.

Sokan azt gondolják Kautzky Armandról, hogy nemesi származású, de ő mindig is úgy tudta, hogy nincsenek arisztokrata felmenői. A Családfamesék felkutatta a Jászai Mari-díjas színművész őseit, és bár az iratok áttekintése után megerősítést nyert ez az állítás, más meglepetésre viszont fény derült.

„Mindig is úgy sejtettem, hogy a vezetéknevem lengyel vagy cseh gyökerű, de a rokonok úgy emlékeztek, nem volt idegenajkú a családban. A műsor szakemberei kiderítették, hogy a Kautzky név gyaníthatóan szláv eredetű” – mondta a színművész, akinek feltehetően a cseh kakas szóból származik a családneve.

A rokoni szálakat fejtegetve is sok érdekességet tudhatott meg. Bár azzal tisztában volt, hogy nagyapja, idősebb Kautzky József válogatott labdarúgó volt, meglepetten vette tudomásul, hogy felmenői között található pesti hídpénzszedő – aki a Széchenyi István által megálmodott Lánchídon teljesített szolgálatot – és egy uradalmi kertész is. A színész-műsorvezető közelebbi emlékeket is felidézett a műsorban.

„A szüleim nagyon vártak és szerettek – édesanyám Júlia szerepéről mondott le, hogy megszülethessek –, de kifejezetten kellemetlen körülmények közé érkeztem. Hányattatott gyerekkorom volt. Eleinte egy egri színészlakásban laktunk, ahol másokkal kellett osztozkodnunk a szobákon, a fürdőn. Később a nagymamámhoz kerültem, ezért egy darabig csak hétvégente láttam a szüleimet. Szerencsére idővel egy színházi szerződés útján ismét egyesülhetett a család. Jól döntöttek, hogy vállaltak, mert többször nem maradt terhes édesanyám, és akkor most nem lenne közös vérvonaluk” –osztotta meg első emlékeit Kautzky Armand. A Családfamesék teljes adása újranézhető a Médiaklikken, ahol elérhetők a műsor korábbi adásai is.