Szegedi Attila festőművész tárlatával nyitja az új évet a Kállay Gyűjtemény. A szatmári kötődésű művész 20 alkotását láthatja csütörtöktől egészen február 29-éig a közönség. A kiállítás megnyitóján dr. Ulrich Attila alpolgármester felidézte, nem ez az első alkalom, hogy Nyíregyházán mutatkozik be az alkotó, akinek tehetségére már fiatalon felfigyeltek. Kiemelte, támogatják a kortárs művészet megjelenését, mert az alkotók, miközben saját érzésvilágukat közvetítik az emberek felém lenyomatot hagynak korunkról is. – Az elmúlt esztendőben 30 éves volt a Kállay Gyűjtemény, rekord magas látogatószámmal zárta az évet, s több vármegyei alkotó is bemutatkozott az időszaki kiállításokon – utalt az alpolgármester arra, hogy az idén a szatmári kötődésű Szegedi Attilával folytatják a sort.