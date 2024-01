Költészet és zene

A Cantemus-kórusbérlet következő hangversenyén, január 20-án 18 órától a Kodály Zoltán Általános Iskolában a magyar kultúra napjára emlékeznek a kóruscsalád énekkarai. Az Öröktűz című műsorban a költészet és a zene kapja a főszerepet.

A koncerten közreműködik: a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar. Vezényel Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy és Szabó Soma Liszt-díjas karnagy. A Cantemus Vegyeskar készül arra a koncertsorozatra is, amelyen a Budapesti Fesztiválzenekar felkérésére énekel majd. A Fischer Iván vezette zenekar Kompasszió című műsorában Bach Máté-passiójából és más szenvedéstörténetekből mutat be részleteket. Az érdeklődők is láthatják ezt a műsort a budapesti Művészetek Palotájában március 24-én, 25-én és 26-án.