Mozgalmasan telt az elmúlt esztendő vége, s mozgalmasan kezdődik az új év is az újfehértói Tükörcserepek Színjátszó Társulat tagjai számára. Kocsisné Vízi Margit, az amatőr színtársulat vezetője arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy december 30-án Szilveszteri kabaré címmel fergeteges, telt házas előadást rendeztek a Zajti Ferenc Kulturális Intézmény színháztermében. A produkció olyan nagy sikert aratott, hogy február 2-án 19 órától közkívánatra megismétlik a műsort, amelyben klasszikus kabaréjeleneteket láthatnak az érdeklődők.

A társulat rendszeresen megemlékezik a magyar népmese napjáról és a magyar kultúra napjáról is. Ez utóbbihoz kötődve január 25-én 17 órától a 100 éve Nyíregyházán született Váci Mihály költőről tartanak megemlékezést a helyi Nonprofit. Közösségi Ház dísztermében. A ,,sokaság fia” című rendezvényen Váci Mihály versei mellett először fog felcsendülni Újfehértó himnusza a Körkép Városi Vegyeskar előadásában.

Kötetlen beszélgetés is lesz

Ezzel a zenei alkotással a közelmúltban elhunyt Roskó Béla művésztanárra is emlékeznek, aki a dal zenéjét szerezte. Illyés Péter előadóművész, a Váci Mihály Társaság titkára a költő életét és munkásságát idézi fel. A kulturális rendezvényen köszöntőt mond dr. Hosszú József, Újfehértó polgármestere. Ez a program egyébként része a Váci emlékév című megyei programsorozatnak. Az előadást követően vendéglátással egybekötött kötetlen beszélgetésre várják a vendégeket a szervezők.