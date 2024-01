Mint a karnagy elmondta, az első hat hónapban sok munka vár az énekkarokra, augusztusban pedig ismét megrendezik a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált. A programok között szerepel a saját bérletes hangversenysorozat is, amire nem nagyon van példa. Nagyon egyedülálló, nagyon unikális, hogy egy énekkar Magyarországon bérleti sorozatot tud indítani. A saját bérleti koncertek mellé párosulnak azok a meghívások, amik tulajdonképpen visszautasíthatatlanok. Ilyen például márciusban a Fesztivál Zenekar meghívása egy európai turnéra, de ilyen egy tajvani és egy hongkongi utazás is, sőt Kínából is érkezett meghívás. A beszélgetésben szó lesz arról is, hogy a Pro Musica Leánykarnak immár „kihelyezett tagozata” is van Budapesten.