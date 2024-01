– Mi, magyarok, határon innen és túl, alakítjuk ezt a kultúrát minden szavunkkal, cselekedetünkkel, melynek megőrzése, továbbörökítése mindannyiunk kötelessége – fogalmazott dr. Hanusi Péter a helyi Kölcsey parkban megtartott hétfő esti rendezvényen. Mátészalka polgármestere Kányádi Sándor Apáczai című prózaverséből idézett: „Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv.”

– Batyunk, melyet őseink hoztak magukkal, és mi visszük tovább. Bot, amire támaszkodhatunk. Fegyver, ami megvéd minket – mondta a városvezető. Dr. Hanusi Péter szerint a város lakói büszkék lehetnek arra, hogy

Mátészalka neve is sokszor visszaköszön, ha irodalomról, nyelvészetről, kultúráról szóló lexikonokat, antológiákat lapozgatunk.

– Szalkai László már magyarul is írt széljegyzeteket a latin nyelvű tanári magyarázat mellé. Városunk szülötte a huszonöt nyelvet beszélő költő-műfordító, Képes Géza. Itt volt házitanító Kiss József, a Hét című irodalmi újság későbbi főszerkesztője. Gyermekkorában sokat időzött a szalkai rokonoknál Szomory Dezső író, drámaíró. Itt érettségizett a József Attila-díjas Balázs József író. Öröm számunkra, hogy kortársunk Losonczi Léna, Oláh András, Kürti László. Remélem, hogy néhány év múlva új nevekkel folytatódik a sor. És még csak a nyelv mestereit említettem. A kulturális, a tudományos élet Mátészalkához kötődő neves képviselőiről is hosszan beszélhetnénk. Csak két nevet kiemelve: itt született Zielinski Szilárd műegyetemi tanár, Eiffel-tanítvány, a Magyar Mérnöki Kamara megálmodója, aki épp 100 éve halt meg, ahogy itt alkot a Munkácsy-díjas szobrászművész, Bíró Lajos is – sorolta a polgármester.

– Nyelvünk egy gazdag virágoskert. Hányféle csokrot köthetünk belőle? Azt az alkalom, a hangulat, a cél határozza meg. De, mint a virágoskertet, ezt is gondozni, ápolni, művelni kell – zárta dr. Hanusi Péter.