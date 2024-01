– A folyamatosan fejlődő világban, ahol az új technológiák egyre nagyobb teret nyernek, az értékek sajnos ellaposodnak, az emberi kapcsolatok meggyengülnek, ezért is lényeges a kulturális identitásunk megerősítése, és hogy erre ösztönözzük a következő generációkat is, mivel ez alakítja a mindennapjainkat – mondta a polgármester, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy Nyíregyháza gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezik.