A Földanya című alkotásán látható a gyűrűsfarkú maki

Forrás: Fotó: Sávolt Karolina közösségi oldala

Örökbe fogadta egyik kedvenc állatát, a vörös pandát Sávolt Karolina. A macskamedvefélék családjának egyetlen ma élő fajának képviselője a Nyíregyházi Állatparkban él, és a tizenhárom esztendős alkotót olyannyira megérintette, hogy megörökítette az Univerzum Csodái III. olajfestményén.

Hatott rá a közvetlensége

A 13 esztendős Sávolt Karolina édesapja dr. Sávolt Ákos, az Országos Onkológiai Intézet osztályvezető főorvosa, európai hírű emlősebész szakorvos, édesanyja dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Nyíregyháza országgyűlési képviselője, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.

Karolina három éve autodidakta módon festi a 140×100-as vásznait. Egyedi a stílusa: bárki rápillant az egyik festményére, egész biztosan tudhatja, hogy ezek kinek a művei. Ezúttal a szintén a Nyíregyházi Állatparkban található gyűrűsfarkú maki ihlette meg.

– A maki mindenkinek a kedvence, különleges állat, szerethető, és a közvetlensége hatott rám. Az állatparkban döntöttem el, hogy meg fogom örökíteni a vásznamon: a Földanya című alkotásomon látható – reagált érdeklődésünkre Karolina, akire a kékes-vörhenyes jégmadár is hatással volt. – Az egyik kedvenc madaram a jégmadár, amit tavaly meg is festettem. Visszatérő motívumként az idén is készül egy olyan olajfestményem, amin ezek a csodálatos madarak vannak. Az én generációmnak fokozottan fel kell hívnia a figyelmet az állatvédelem jelentőségére. Az egyik fő üzenetem a művészetemmel pont ez, ezért az áprilisi kiállításom központi témája is ez lesz a környezetünk védelme és a fenntarthatóság fontossága mellett.

Orvos szeretne lenni

– Az összes szabadidőmben festek. Emellett iskolába járok, és mindennap sportolok, teniszezem. A rendszeres mozgás mindenkinek fontos, így nekem is. Céljaim között van, hogy orvos legyek. Szeretem a biológiát, az irodalmat és a történelmet is.

Sávolt Karolina teniszezőként is jeleskedik.

– Készülök a versenyekre, az idén már az U14-es korosztály tagja vagyok. Tavaly a mesterek tornáján a második helyet szereztem meg.

– Ebben az évben készülök a kiállításaimra, és remélem, hogy minél több helyre fognak eljutni a képeim üzenetei: vegyük észre a környezetünkben rejlő szépségeket, amelyek itt vannak közöttünk.