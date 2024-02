Erdélyi Ferenc az elmúlt három évtized alatt megyénk 120 településéről készített képeslapokat – az ezekből összeállított vándorkiállítás éppen a megyét „járja”, nemrégiben pedig egy album is készült belőlük. Mivel a munkát 1993-ban kezdte, számos épület már nem úgy néz ki, mint a képeken, s az azokon látható szereplők egy része sincs már közöttünk, így ezek igazi kordokumentumoknak számítanak.

Podcastünkben egy korábbi munkájáról, az Ezt láttam, ezt ettem Szatmárban című kötetről is beszélgettünk, de arról is mesélt, hogyan lett Szatmár szerelmese, s hogy mit jelent számára Ópályi.