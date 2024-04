"Nem mondhatok le magamról", egy dal, ami azt sugallja, hogy nem vagy egyedül, mindig van kihez fordulni, van remény, még az olykor kilátástalannak tűnő helyzetekben is. Mai podcast vendégünk Szepesi Mátyás, gitáros, énekes, dalszövegíró, producer, a Konyha zenekar frontembere. A zenekar új dala és a hozzá készült klip a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal együttműködve arra hívja fel a figyelmet, hogyha valaki bajba kerül, van kihez fordulni, merjen segítséget kérni. A beszélgetés során megismerkedhetünk a dal létrejöttének a folyamatával, de betekintést nyerhetünk a Konyha zenekar és Szepesi Mátyás mindennapjaiba, kicsit ráláthatunk az alkotói folyamatokra is. A Konyha több szerzeménye is életre kelt már, és biztosra vehető, hogy a "Nem mondhatok le magamról" című dal is ezek között lesz.