Véget ért a csütörtöktől vasárnapig megrendezett 46. Utazás kiállítás és 32. Budapest Boat Show, amelynek a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ adott otthont. A megnyitón Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár elmondta, hogy a kiállítás fókuszában az idén az aktív- és kalandturizmus áll. Hangsúlyozta, hogy a magyarországi utazási szokások jelentősen átalakultak az elmúlt évtizedekben, már az élményeket, a kalandokat, kihívásokat keresik az emberek a nyaralásaik során.

Az előző alkalmakhoz képest újítottak, a látogatókat élményszigetekkel várták, egyidőben a Budapest Boat Show-val, a Karaván Szalonnal és az E-bike Test&Show-val. A kiállítás külföldi díszvendége Bulgária, a belföldi pedig Gyula és Békés vármegye volt. A 23 belföldi és 28 külföldi úti cél önálló standon kínálta utazásait, az érdeklődőket közel 150 kiállító fogadta. Köztük volt a vásárosnaményi Tourinform-iroda is: visszatérő vendégként voltak jelen.

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzattal fogtunk össze. Magyarország édenkertje felirattal mutattuk be a beregi térséget. Egy új, realisztikus, turisztikai installációt mutattunk be. A standon tájjelegű finomságokkal érzékeltettük a vásárosnaményi vendégszeretetet – mondta Deák László, a Tourinform-iroda vezetője.

Az Utazás+ kiállítással szinkronban nyílt meg „Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője”, a Budapest Boat Show is, amelynek stratégiai partnere hagyományosan a Magyar Vitorlás Szövetség. Ezúttal a kiállítás szervezői a Magyar Vitorlás Akadémiát és annak Vitorlázz Itthon programját kérték fel a hajós seregszemle díszvendégének.

Az E-bike Test&Show apropóján megépítettek egy közel 3000 négyzetméteres tesztpályát, ahol a látogatók kipróbálhatták a kiállított elektromos kerékpárokat is.