Különleges ez az esztendő a Talamba Ütőegyüttes életében, hiszen fontos mérföldkőhöz értek: fennállásuk 25 éves évfordulóját ünneplik. És hogy is tehetnék emlékezetessé a jubileumot, ha nem országos koncertsorozattal? A részletek még nem nyilvánosak, de az biztos, hogy számos nagyvárosban hallhatják majd őket a zenerajongók, a turné utolsó állomása pedig a Müpában lesz, ahol novemberben lépnek fel. És az is biztos, hogy február 10-én, szombaton Nyíregyházán ad koncertet az együttes, mely ezúttal az egyik legnépszerűbb hazai énekesnővel, Zsédával áll színpadra.

Talambás hangszerelés

– Közel két évvel ezelőtt Zséda keresett meg bennünket: azt szerette volna, ha a szülővárosában, Pápán közösen adunk koncertet. Talán kevesen tudják, hogy ő klasszikus zenét is tanult, és az volt a vágya, hogy a könnyűzenei slágerei mellett ezeket is elénekelhesse, mégpedig talambás hangszerelésben. Összedugtuk a fejünket, elkezdtünk ötletelni és összeállt a program, ami különleges zenei élményt nyújt a hallgatóságnak. Lesznek olyan részei a koncertnek, amikor Juhász Attila zongorakíséretével csak ő énekel, nekünk is vannak önálló blokkjaink, és persze közös produkciókat is hallhat a közönség a szombaton 18 órakor kezdődő előadáson, aminek a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont – mondta el podcastadásunkban az együttes vezetője, Zombor Levente, aki arról is mesélt, milyen sok neves zenész fordult meg az elmúlt negyedszázad alatt a Talamba háza táján.

Fotó: Gazdag Mihály

Neves vendégek

– A 20 éves jubileumi koncertünkön a Kossuth-díjas operaénekes, Miklósa Erika volt az egyik vendégünk, nagyon sikeres a Horgas Eszter fuvolaművésszel közös estünk, ahogyan az volt a tragikusan fiatalon meghalt Fábián Julival felvett lemezünk is – ezek a produkciók, melyekben egymástól teljesen eltérő stílust képviselő, kiváló művészek a vendégeink, azt bizonyítják, hogy a hangszereinkkel mindent el lehet játszani, mindent meg lehet mutatni. Sok tízezer emberrel ismertettük meg ezeket a hangszereket, és a legtöbben úgy térnek haza a koncertjeink után, hogy az érzelmek széles skáláját élik meg közben: legyen szó a hangerőről, a tempóról vagy a hangulatról, szélsőségek között mozgunk.

– Sokat játszunk gyerekeknek, akik ezt nagyon élvezik: interaktív koncertjeinken térben és időben is beutazzuk a világot, s miközben megismerhetik a hangszerek történetét, megfertőződnek az igényes, jó zenével.

Arra a kérdésre, hogy mit adott neki az elmúlt 25 év, Zombor Levente viccesen megjegyezte: sok ősz hajszálat.

Nagyon jó barátságban vannak

– Ennyi idő alatt minden együttes átél nehézségeket, amelyek lehetnek szakmaiak, személyesek vagy anyagiak, és nekünk is voltak hullámvölgyeink – az egyik legkomolyabb akkor, amikor a pandémia miatt egy év alatt 170 koncertünk maradt el. De mivel mi négyen nagyon jó barátok vagyunk, mindent meg tudunk beszélni. Az életünket tettük fel a Talambára, és azt hiszem, joggal lehetünk büszkék arra, amit elértünk. Magyar ütőegyüttesként elsőként léptünk fel Afrikában, Liszt-díjat kaptunk, s elismert művészek lettünk – aligha gondoltuk ezt 25 éve, amikor egy pincében elkezdtünk együtt zenélni. De a mai napig szeretjük ezt csinálni, és egymást is inspiráljuk – annak idején, még főiskolás korunkban sem volt ez másként. Soha nem fogyunk ki az újabb és újabb ötletekből, és ha van a titoknak nyitja, akkor ez az – tette hozzá.

(A beszélgetés hétfőtől hallgatható meg a szon.hu oldalon.)