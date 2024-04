A Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola ének tanszakos növendékei szinte minden kategóriában hoztak el helyezést Miskolcról, ahol Hangok Varázsa címmel rendezett kétfordulós énekversenyt a Zenit Alapítvány. A szervezet vándordíja is Nyíregyházára került, Lőriczi Fanni érdemelte ki azt.

Április közepén rendezte meg a Zenit Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén azt a kétfordulós énekversenyt, ahol Nyíregyházát a Vikár Sándor Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola növendékei képviselték. Négy kategória, öt korcsoportjába küldött a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő Kürt utcai iskola versenyzőt, akiket Kazár Ticiána és Bíróné Csóka Beáta kísért zongorán.

A szakmai zsűriben Vágó Zsuzsi, énekművész, Lajtai Katalin énekesnő, Bartucz Éva, a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány alapítója, Borbély Richárd, színművész és Abaházi Csaba, rádiós műsorvezető foglalt helyet.

A nyíregyháziak szinte minden díjat magukkal hoztak. Fekete Katalin növendékei közül döntőbe jutott Markos Dóra és Spitzmüller Gréta Dóra. Klasszikus ének kategóriában a II. helyezést hozta el Szabó Panna Eszter. Bácskay-Szarvas Zsófia növendékei közül bejutott a döntőbe Sinku Léna, első helyezést ért el Sipos Anna a 15-17 évesek korcsoportjában, pop-rock kategóriában. Kazár Ticiána növendékei a dobogó mindhárom fokán álltak: Baranya Rózsa Éda, klasszikus ének kategóriában, a 14-16 évesek korcsoportjában harmadik lett, Puskás Jázmin a 15-17 évesek között, musical kategóriában a második, ezen kívül a zsűri különdíjat is ítélt számára. Lőrinczi Fanni pedig a 18 éven felüliek versenyében, pop-rock kategóriában első helyezett lett. A rangos verseny vándordíja is Nyíregyházára költözött ideiglenesen. Azt is Lőriczi Fanni érdemelte ki produkciójával és őrzi majd egy éven keresztül. Az ifjú énekesnő tehetségéről bárki meggyőződhet, hiszen április 27-én, 13 óra 30 perctől a Hello Nyíregyháza Kossuth téri színpadján kápráztatja el tehetségével a belvárosba érkezőket.