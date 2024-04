Móricz Zsigmond Színház

19 óra: Bolha a fülbe, bérletszünet, nagyszínpad

Georges Feydeau, a bohózat francia mesterének remekműve a színpadi burleszk magasiskolája. A fénysebesség iramával váltakozó, könnyfakasztóan mulatságos helyzetek szinte már az abszurdig fokozzák az őrületet, s a nézőnek sem könnyű eligazodnia a kapcsolódások és a félreértések szövevényében. Cserébe viszont kacagtató ámokfutásban és szertelen poénokkal tűzdelt komikus utazásban lehet része, míg végül minden a helyére kerül. A humor és megtévesztés nagyszerű alkotását a Móricz Zsigmond Színházban már több sikert is jegyző Mészáros Tibor állítja színpadra.

19 óra: Animalitas Animae, Szindbád Rendezvényterem

Animalitas Animae: Lélekállat? Vagy a lélek elállatiasodása? Imi, a 13 éves kamaszfiú élete nehéz fordulathoz érkezik. Nem csak szülei válásával kell megbékélnie, de mintha saját lelke is kettéválna, és hol a bizalom és nyugalom ismeretlen világába húzná, hol kétségbeesetten küzdene minden ellen, önmagát is beleértve. Mit tesz egy koránál érettebb, magányos srác, ha a legnagyobb démonja tulajdonképpen az egyetlen közeli barátja? Az előadás 80 percben ebbe az álomvilágba szeretne elvezetni mindenkit, aki veszítette már el önmagát vagy egy szerettét, és tudja, vagy tudni szeretné, milyen mégis megengedni magának a reményt.

19.30: Családi játszmák, Kiss Manyi kamara (extra) bérlet, Bárány Frigyes Stúdió

Ebben a színdarabban ebből az ismerős helyzetből fabrikál játékos struktúrát a szerző: az előadás alatt a nézők számára is követhetően (a szereplők feje felett kiírva) ad be újabb és újabb feladatokat, „nehezített pályát” a színészek számára – akiknek szerepük eljátszása mellett még ezeket az egyre komplikálódó plusz feladványokat is bírniuk kell lélekjelenléttel. Mert ha nem… akkor kitör a balhé, de úgy, ahogy csak egy nagy családi összejövetelen tud.