Az első napokban nem voltam elragadtatva az idei Cannes-i filmes felhozataltól, a végére viszont igencsak beerősített a verseny. A Barbie című film rendezője, Greta Gerwig vezette a 77. Cannes-i Nemzetközi filmfesztivál zsűrijét, mely a fődíjat a hivatalos versenyprogram legnagyobb közönségsikerének, Sean Baker Anorájának ítélte oda. Baker a köszönőbeszédében a szexmunkásoknak ajánlotta a filmet.

Cannes győztesei: az Anora készítői a fődíjjal

Fotó: Beata Zawrzel / Forrás: AFP

Cannes-ban eddig ilyen nem volt

Olyan már előfordult Cannes-ban többször is, hogy megosztva ítélt oda a zsűri valamely díjat, arra azonban még nem volt precedens, hogy egy film két díjat is kapjon. Idén Jacques Audiard Emilia Pérez című alkotása kapta a Zsűri díját, és a film négy színésznője, Zoë Saldana, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez és Adriana Paz osztozhattak a legjobb női alakítás díján. A legjobb férfi alakítást díját Yorgos Lanthimos Kinds of Kindness című filmjének három különálló epizódjában három különféle szerepet megformáló Jesse Plemons vihette haza. A legjobb rendezőnek járó díjat Miguel Gomez portugál rendező érdemelte ki a Grand Tour című filmjével. Gomez a köszönőbeszédében elmarasztalta a fesztivált, hogy nem figyel eléggé a portugál rendezőkre, pedig náluk is jeles rendezők tevékenykednek.

A Grand Prix-t az All We Imagine as Light című alkotásért Payal Kapadia indiai rendezőnő vehette át, míg a Különdíjat Mohammad Rasoulof iráni rendező kapta a The Seed of the Sacred Fig című filmjéért, amit a magam részéről az Emilia Pérez mellett az Arany Pálma legnagyobb esélyesének tartottam. Kapadiát és Rasoulofot is állva éljenezte a fesztivál zárógálájának közönsége.

Több perces ovációt és állótapsot kapott a Tiszteletbeli Arany Pálmával kitüntetett George Lucas, akinek pályatársa és barátja, Francis Ford Coppola adta át az elismerést. Coppola monumentális Megalopolis című filmje is versenyzett idén Cannes-ban, a zsűri azonban nem díjazta a nagyszabású vállalkozást, mely a kritikusokat is igencsak megosztotta. Coralie Fargeat testhorrorja, a The Substance is igencsak megosztotta a közönséget, abban viszont mindenki egyetértett, hogy Demi Moore élete legmerészebb és talán legjobb alakítását nyújtja a filmben.

Magyar vonatkozása is volt

Idén nem szerepelt magyar film a hivatalos versenyprogramban, de Magyarországon forgott a Cate Blanchett főszereplésével készült, Guy Maddin, Evan Johnson és Galen Johnson által jegyzett Rumours, melyet versenyen kívül láthatott a cannes-i közönség. Szintén volt magyar vonatkozása A némafilmesért 5 Oscar-díjjal kitüntett Michel Hazanavicius egészestés animációs filmjének, melyet részben a Kecskemétfilm munkatársai készítettek. A legértékesebb áru című rajzfilm Jean-Claude Grumberg bestselleréből készült és a második világháború idején játszódik. Hazanavicius animációjának külön érdekessége, hogy 16 év után ez volt az első egészestés animáció, mely meghívást kapott a hivatalos versenyprogramba.

Váró Kata Anna