A Nyíregyháza Spartacus első tavaszi mérkőzése sajnos nem csak a jó játék és a győzelem ünnepléséről szólt. Mint ismert, a Tiszakécske ellen 2–0-ra megnyert találkozó első félidejének hajrájában Paku Roland összefejelt csapattársával egy szöglet utáni kavarodás közben. A középpályás eszméletlenül terült el a földön, a pályán lévők azonnal jelezték az orvosi stábnak és a mentősöknek, hogy rohanjanak be. Tanyi Attila masszőr és dr. Sánta János csapatorvos ellátták a sérültet, aki időközben magához tért, és már a saját lábán sétált a pálya mellett álló mentőautóhoz.

A debreceni Kenézy Kórházban kiderült, a 28 éves középpályásnak eltört a koponyája és az arccsontja.

Még a szezonban visszatérne

– Javulok folyamatosan, de a jótól messze van az állapotom – mondta el lapunknak Paku Roland.

Kinézetre sem valami szép a sérülés és fáj is még mindig a fejem, kis szédülés a velejárója, de más problémám nincs.

– Szerencse a szerencsétlenségben, hogy bár törések vannak, nem mozdult el csont, ezért nem kellett műteni. Ha minden jól alakul, három hét múlva már mozoghatok és április végén, május elején akár vissza is térhetek a pályára.

Roland elmondta, a csapattársainak a velük közös chatcsoportban adott helyzetjelentést, ám a rengeteg egyéni üzenetre egyelőre nem tudott reagálni, mert a látása még nem az igazi a vérömlenytől.

Több időt tölthet a kislányával

A játékos mindezek ellenére pozitívan gondolkodik. Mint mondta, történhetett volna sokkal rosszabbul is a baleset. A szurkolók, és mi, újságírók is aggódva figyeltük a földön fekvő játékost, a körülmények miatt alighanem sokakban felrémlett Christian Eriksen esete a tavaly nyári Európa-bajnokságról. Szerencsére, az ijesztő jelenet mögött másfajta probléma állt, ám ezt akkor senki nem tudhatta. Képzelhetjük, milyen szörnyű volt a rokonoknak látni a történéseket.

– A feleségemnek és a hozzátartozóknak is azt mondtam, hogy nekik rosszabb lehetett látni engem, mint nekem megélni az esetet – fogalmazott Paku Roland.

– A feleségem is csak akkor nyugodott meg kicsit, amikor látta, hogy talpon vagyok. Igyekszem ebben a helyzetben is a pozitívumokat megragadni: most egy picit többet lehetek otthon a családdal, a nemrég született kislányommal.