Idegenben mindig jó az egy pont. Vasárnap Budaörsön vizitált az idén remeklő Szpari. A piros-kékek zsinórban három győzelem után érkeztek a meccsre, amely végül gól nélkül ért véget. A kérdés: ott maradt két pont, vagy sikerült nyerni egyet?

Bejött a taktika

– Úgy vélem, a mutatott játék képe alapján az első igaz – válaszolta a felvetésre Feczkó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

– Főként a második félidő alapján, amikor kétszer is már csak a kapussal álltunk szemben, akinek így volt két óriási bravúrja. Emiatt bosszankodhatunk a végeredmény, az egy pont miatt. Szünetben megbeszéltük, hogy mit kell játszani, kijöttünk, egész pályán letámadásra, magasabbra toltuk a védekezésünket, s meg is volt az eredménye, mert nagyon sok labdát szereztünk, és sokszor lehetőségünk volt az ellenfél tizenhatosán belülre juttatni a labdát. Persze, az is benne volt a játékban, hogy lekontráznak bennünket, szerencsére nem nem nagyon fordult elő ilyen. Nagyon örömteli volt, hogy a szurkolók elkísérték a csapatot Budaörsre és buzdítottak minket. Ez nagyon nagy lökést adott a csapatnak, amiért hálásak vagyunk – így Feczkó Tamás.

Csörgő Szolnokon

A csapattal kapcsolatos hír, hogy Csörgő Rault fél évre kölcsönadták Szolnokra. A Szpari következő fellépése vasárnap Balmazújvárosban lesz a Soroksár ellen.