Szombat délelőtt a Jósavárosban átadták azt a kosárlabdaligetet, ami a tanár úr emlékét őrzi.

– Tavaly októberben hasonló sportpályát adtunk át dr. Kovács Ferenccel a Westsik középiskolában, akkor eldöntöttük, hogy a Nyíregyházi Kosárlabda Klub és Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösen, közterületen is felépít egy ilyen, korszerű technológiával készített, gumiborítású pályát. Azt is elhatároztuk, hogy a pályával szeretnénk emléket állítani Sallai Józsefnek. Az elhatározást tettek is követték – mondta Makrai László, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub elnöke.

Az elmúlt években 26 kondiparkot, 14 ovifocipályát, 6 futókört és 11 szabadtéri kosárlabdapályát adtak át a városban, a kosárpályákból négyet az NYKK építtetett.

– Ez nem csak egy szabadtéri sportlehetőségeket bővítő kosárpálya, a jelentőségét aláhúzza az, hogy Sallai tanár úrnak is emléket állít – fogalmazott dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – Köszönöm a Sallai család tagjainak, hogy hozzájárultak a pálya névadásához. Van már egy Sitku Ernőről elnevezett kosárliget, immáron két kosárlabda-legenda emlékét őrizzük ilyen módon.

– Aki felismeri, hogy a sportban milyen értékek vannak, sikeresebb is lesz – mondta dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Nyíregyháza országgyűlési képviselője. – Polgármester úr is tudja ezt nagyon jól, éppen ezért minden támogatást megad ahhoz, hogy területünk legyen, hogy a fiatalok fejlődhessenek és lehetőséget teremtsünk az egyesületeknek.

A pálya három utolsó puzzle darabját, dr. Szabó Tünde, dr. Kovács Ferenc és Sallai József fia, István tették le, majd a Sportcentrum és az NYKK u11-es csapatainak barátságos mérkőzésével a gyerekek felavatták a kosárlabdaligetet.