A megyei labdarúgó-szövetség különböző kategóriákban hétfőn díjazta az elmúlt esztendő legjobbjait. Az ünneplés után azonban a hétvégén már ismét a labdáé lesz a főszerep, szombaton hét, míg vasárnap egy találkozót rendeznek a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokságban.

Meglepetésre készül a Kemecse

Tavasszal még négy csapat veretlen, a Tarpa mindhárom mérkőzését megnyerte, ezúttal az idén még szintén veretlen Nyíregyháza II. vendégei lesznek. Huszák Géza együttese egy győzelme mellett kétszer játszott döntetlent.



A Nagyecsed és a Nagyhalász szintén nem hagyta el még vesztesen a pályát az említett időszakban, mindkét gárda hét pontot gyűjtve öles léptekkel távolodik a kiesőzónától. Nagy Lajos együttese a Nyírgyulaj vendége lesz, míg a Nagyecsed Tégláson az Újfehértó ellen folytathatja nagyszerű sorozatát. Két gárda is alaposan beragadt a rajtnál, a Gyulaháza és a Csenger, mindkét alakulat három vereséggel kezdte a bajnokság második szakaszát.



Bardi Gábor együttese ezzel az utolsó előtti helyre csúszott vissza, míg Barcsay Márkék három pozíciót rontottak az őszi végeredményhez képest.

A Gyulaháza hazai pályán a Csengernek négy gólt rúgó Balkány ellen szerezheti meg tavaszi első pontját, vagy pontjait. A csengeriek pedig Nyírmeggyesen kezdhetik meg a felzárkózást. Nem lesz azonban egyszerű feladatuk, mert a hazaiak ugyan kikaptak a múlt héten, előtte azonban két győzelemmel jelezték, hogy a következő kiírásban is ebben az osztályban szeretnének szerepelni.



A Kemecse a Mándok elleni sikert követően az Ibrány ellen is meglepetésre készül, a Vásárosnamény a Mátészalka ellen egyenesedne ki, a Nyírbátor pedig a Mándok ellen duplázhatja meg tavaszi sikereinek számát.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 19. forduló, edzői várakozások (kezdés: 15, ifi: 13)

Szombat

Nyírmeggyes (16.)–Csenger (8.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Szegény embert még az ág is húzza. Ha a csapat fejben összeszedi magát a hétvégi mérkőzésre, minden esélyünk megvan a pontszerzésre.

Barcsay István, a Csenger edzője: – Az már bebizonyosodott, hogy tavasszal minden mérkőzés kiélezett, nincs előre lefutott találkozó. Remélem, hogy a rossz rajt után jobb folytatás következik. Ennek érdekében mindenkinek oda kell tennie magát.

Kemecse (13.)–Ibrány (4.)

Resán Attila, a Kemecse elnöke: – A mérkőzés esélyese az Ibrány, de okoztunk mi már tavasszal meglepetést...

Kiss Tamás, az Ibrány edzője: – Véleményem szerint a Kemecse sokkal jobb annál, mint amit a tabella mutat, ezért nekünk ugyanolyan komolyan kell vennünk a mérkőzést, mint az elmúlt időszakban. Ha ez így lesz, akkor sikeresen zárhatjuk ezt a találkozót is.

Gyulaháza (15.)–Balkány (7.)

Bardi Gábor, a Gyulaháza edzője: – Továbbra sem vagyunk könnyű helyzetben, betegséggel, sérüléssel rengetegen küzdenek csapatomban. Ráadásul Csercsa Gergőre válogatott elfoglaltsága miatt ismét nem számíthatok. Mindezektől függetlenül megpróbáljuk itthon tartani a három pontot, mert már nagyon ránk férne.

Mirgai László, a Balkány edzője: – Reméljük, hogy a múlt heti mentalitással lépünk pályára. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, fegyelmezettnek, koncentráltnak kell lennünk. Szerencsére mindenki hadra fogható, ami bizakodásra ad okot.

Vásárosnamény (2.)–Mátészalka (5.)

Harbula Balázs, a Vásárosnamény edzője: – A forduló rangadójához az év játékvezetőjét küldik, aminek külön örülök, és egyben gratulálok Kosztyu Jánosnak! Gondjaink nem sokat enyhültek, de idővel kiegyenesedünk mi is. Háromesélyes a találkozó, tiszteljük az ellenfelet, bizonyított már a fiatal szalkai csapat, így nehéz mérkőzésre számítok.

Kiss Gábor, a Mátészalka edzője: – Annak érdekében, hogy eredményesen tudjunk szerepelni a Vásárosnamény ellen, nagy változáson kell átmennie a csapatnak. Erre minden egyes játékosom képes, hiszem, hogy megoldjuk a feladatot.

Nyíregyháza II. (2.)–Tarpa (12.)

Huszák Géza, a Nyíregyháza II. edzője: – Két idegenbeli döntetlenen vagyunk túl, amelyeken közelebb álltunk a győzelemhez. Szeretnénk hazai pályán nyerni, de a mi mérkőzéseinket meghatározza, hogy milyen összetételben tudunk pályára lépni.

Varga Gyula, a Tarpa edzője: – Nehéz bármit előre is mondani. Ha sikerül a lelket tartani a fiúkban, akkor folytathatjuk megkezdett sorozatunkat.

Nyírbátor (9.)–Mándok (3.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Egy igazán remek csapat látogat hozzánk, a tabellán elfoglalt helyezésük is ezt mutatja. Ettől függetlenül hazai pályán nem lehet más célunk, mint a három pont megszerzése.

Lakatos István, a Mándok edzője: – A múlt héten szerzett három pontnak csak akkor lesz igazán értéke, ha a hazai pályán jól szereplő Bátor ellen sikeresek tudunk lenni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy számunkra kedvezően alakuljon a mérkőzés.

Nyírgyulaj (11.)–Nagyhalász (14.)

Lukács Tibor, a Nyírgyulaj edzője: – Egy jó formában lévő csapatot fogadunk, remélem, hazai pályán meg tudjuk szerezni a számunkra nagyon fontos három bajnoki pontot.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Először is szeretnék jobbulást kívánni egyesületünk nevében Albók Pista bácsinak, drukkertáborunk oszlopos tagjának. A tavaszi negyedik fordulóban immár a negyedik variációban lépünk pályára. Hardcore üzemmódban közlekedünk, így elkerülhetetlen, hogy ne pontozódjanak ki játékosok, gyűlnek a sérültek, betegek. Nem panaszkodni szeretnék, nem kenyerem, sőt ígérhetem, ahogy eddig is, így Nyírgyulajban is vért fog izzadni mindenki... még a szögletzászló is.

Vasárnap

Újfehértó (6.)–Nagyecsed (10.)

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Jó formában lévő, erős játékoskerettel rendelkező csapat érkezik hozzánk. Biztos vagyok benne, hogy Ecsed előrébb fog végezni, mint ahol most áll a tabellán. Ami minket illet, bízunk benne, hogy a sok gondunk ellenére egyszer már mellénk áll a szerencse is picit.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Csak kapkodom a fejem, mert ismét egy nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk. Egy remek hátterű, fiatal, jó játékosokból álló csapathoz látogatunk, amelynek a kispadján egy ambiciózus, tehetséges edző ül, de mi is megpróbálunk felkészülni erre a 90 percre és játszani egy jó meccset.