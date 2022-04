Egy csalódott és egy bizakodó csapat találkozott egymással kedd este a Continental Arénában. Az előbbi a Fatum-Nyíregyháza, amely nagy meglepetésre nem jutott be az Extraliga legjobb négy együttese közé, az utóbbi a DVTK, amely azért küzd, hogy kiharcolja a bennmaradást.

Szerencsére nem látszott a címvédőn a két hete elszenvedett kudarc, motivált játékosok várták az 5-8. helyért kiírt első párharc nyitómeccsét. Az első két szettben osztálykülönbség volt a két együttes között, a hazaiak magabiztosan húzták be mindkét játékrészt. A harmadikban feltámadt a Diósgyőr, ám nagy előnyét nem tudta megtartani, a nyíregyháziak elkerülték a túlórát, s 3:0-ra nyertek.

Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párviadal következő összecsapását pénteken 18 órakor rendezik meg Miskolcon.

Fegyelmezetten játszottak

– Az első két játszmában nagyon fegyelmezettek voltunk, betartottuk azt a taktikát, amit az előző két héten gyakoroltunk – értékelt Szasa Nedeljkovics, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője.

– Az egész bajnokságban jellemző volt ránk, hogy sorozatosan hibákat követtünk el, ezt elkerültük az első két szettben. A harmadikat aztán hat hibával kezdtük, nyolc-egyes előnyt engedtünk a DVTK-nak. Ekkor nem adtuk fel, látszott a testbeszéden is, hogy magabiztosak vagyunk, a fizikumunk is jó, újra pontossá váltunk. Tíz-tíz után a kezünkben volt a játszma, ezzel megnyertük a meccset is. Az első mérkőzés mindig a legnehezebb, a második a legfontosabb. Miskolcon is győzni szeretnénk, majd lezárni a sorozatot három meccsel. Az a fontos, hogy fejben ugyanígy rendben legyünk a második mérkőzésen is.