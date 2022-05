Nyírerdő csoport

Tippel: Gombkötő Zoltán, a Záhony játékos-edzője.

Tuzsér (7.)–Újdombrád (4.): – Ha a tuzséri fiatalok összeszedik magukat, akkor lehet esélyük a meglepetéscsapat Újdombrád ellen.

Nyírkarász (6.)–Jéke (14.): – A Nyírkarász mostanában elvesztette a fonalat, a Jékének minden pontra szüksége van, de döntetlent tippelek.

Szabolcsveresmart (10.)–Kék (8.): – A Szabolcsveresmartnak nem úgy sült el a bajnokság eddig, ahogy szerette volna, hazai pályán most nem fog hibázni.

Vaja (3.)–Fényeslitke (13.): – A Fényeslitke a kiesés ellen harcol, a vajai csapat mostani szereplése pedig nem téveszt meg, otthon nem fog botlani.

Tiszakanyár (11.)–Ladányi TC (12.): – Kiesési rangadó, amin bármilyen eredményt el tudok képzelni.

Pátroha (5.)–Gergelyiugornya (2.): – A jó erőkből álló hazaiak bárki ellen képesek meglepetést szerezni, ha olyan lelkesen és jól fognak játszani, mint ellenünk tették, akkor akár pontot is szerezhetnek, de Ugornya szerintem már nem hibázhat.

Záhony (1.)–Ajak (9.): – Sajnos nagyon sok gonddal küszködünk, hétről hétre egyre több a sérült játékos, de versenyben akarunk maradni a végsőkig, így nem tehetünk mást, mint hogy otthon – ha nehezen is – hozzuk a három pontot.

Gémtech csoport

Tippel: Czine Máté, a Nagydobos edzője.

Csengersima (1.)–Sonkád (8.): – Volkán Roliék nem a legszebb, de annál inkább hatásos focit játszanak. Simán megnyerik ezt a mérkőzést!

Vámosoroszi (3.)–Nábrád (14.): – A lelkesen és sportszerűen küzdő vendégcsapat pont nélkül fog hazatérni.

Tisztaberek (9.)–Milota (12.): – Elek Laciék izgalmas mérkőzésen ponttal távoznak Tisztaberekről.

Szatmárcseke (11.)–Ópályi (13.): – Az Ópályinak szüksége lenne a három pontra. Ha olyan stílusban játszik, mint ellenünk tette, akkor vendégsiker születik.

Nyírcsaholy (4.)–Nyírvasvári (5.): – A mi szempontunkból a lehető legjobb eredmény az lenne, ha a hazai csapat nyerne, viszont Csaholy nincs most a legjobb formában, a Vasvári pedig győzelemmel hangolt erre a mérkőzésre. Kemény meccsen sok gólt fog látni a közönség, a végeredmény x lesz.

Kocsord (10.)–Encsencs (7.): – Vendégsiker várható.

Nagydobos (6.)–Nyírbéltek (2.): – A másik bajnokesélyes csapatot látjuk vendégül. Kiváló edzővel, játékosokkal és vezetőkkel rendelkeznek a vendégek. A kupamérkőzésen látottak bizakodásra adnak okot, valamint eléggé jó szériában vagyunk, amit nem szeretnénk megszakítani. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a mérkőzés végén a születésnapi pálinkát jókedvvel és jóízűen tudjuk elfogyasztani. Bízom a srácokban!

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Antal József, a Tiszavasvári edzője.

Ófehértó (11.)–Geszteréd (14.): – Igazi „kiesési rangadó”, az elmúlt hetek eredményei alapján az Ófehértóra tippelnék.

Baktalórántháza (5.)–Kálmánháza (7.): – Két jó csapat mérkőzésén a hazai pálya a Bakta felé billenti a mérleg nyelvét.

Kótaj (2.)–Nagykálló (10.): – A tabellán elfoglalt helyezések alapján toronymagasan esélyes a Kótaj.

Apagy (3.)–Nyíribrony (12.): – Szívem szerint vendéggyőzelemre tennék, de az Apagy hazai pályán behúzza a mérkőzést.

Nyírlugos (13.)–Tiszalök (9.): – Mivel a Lugosnak égető szüksége van a pontokra, hazai pályán nyerhető számára ez a mérkőzés.

Kállósemjén (1.)–Rakamaz (8.): – A Kállósemjén támadójátékban minőségibb játékosokat tud felvonultatni. A Rakamaz is stílusosan futballozó csapat, de Kállósemjénben háromgólos hazai győzelemre tippelek.

Tiszavasvári (4.)–Biri (6.): – Szeretnénk a bronzért folytatott csatát az utolsó percig kiélezetté tenni, így mindenképp győzelemre törekszünk a Biri ellen.