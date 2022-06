A közelmúltban befejeződött terembajnokság után a játékosok zöme jól megérdemelt pihenőjét tölti, vannak azonban, akik a nyári szünetben sem tudnak elszakadni a labdától, köztük van a Kisvárda Master Good SE kapusa, Mátéfi Dalma is, aki klubcsapatában és a magyar válogatottban is szerephez jut a nyári strandkézilabda-szezonban. A közelmúltban klubcsapatával, az OVB Beach Girls­szel a hollandiai Tilburgban szerepeltek a Camelot Beach Tournamenten. A versenyen 42 csapat (21 férfi, 21 női) a két helyszínen kialakított öt pályán küzdött meg a végső helyezésekért és az értékes EBT-pontokért. A hölgyeknél a négy magyar együttes közül Dalmáék csapata végzett a legelőkelőbb helyen, a tornát a harmadik helyen zárták. A nyíregyházi Vajda Lucát és a közelmúltban a Vitka SE gárdáját erősítő Jaksics Rebekát is soraiban tudó Csepel nem jutott a legjobb hat közé.



„Halálcsoportba” kerültek



– Évek óta strandkézizek, ez nekem remek kikapcsolódás a nyárra. Elég sűrű lesz a programunk, hiszen a klubcsapatom mellett a válogatottnak is tagja vagyok, amellyel a világbajnokságra készülünk. Ezért az OVB Beach Girlsszel már csak egy tornára tudok majd elmenni, amelyet július elején a Lupa-tavon rendeznek. Most azonban teljes gőzzel a világbajnokságra készülünk – mondta Mátéfi Dalma, a magyar női strandkézilabda-válogatott kapusa.



A 2022-es strandkézilabda-világbajnokságnak június 21-26 között a görög Iráklio ad otthont, amely Kréta szigetének legnagyobb városa. Magyarország a női mezőnyben képviselteti magát, mind a felnőtt, mind a korosztályos versenyben. A tavalyi Európa-bajnokságon hetedik helyen végző női felnőtt válogatottunk a D csoportban Németország, Norvégia és Brazília ellen küzdhet meg a továbbjutásért.



– Bizony nehéz a sorsolásunk, mondhatni a „halálcsoportba” kerültünk, de ha már szabadkártyát kaptunk, mindent megpróbálunk, szeretnénk dobogós helyen végezni.