A Nyíregyházi TK az előző szezonban búcsúzott a Szuperligától, így megyeszékhelyünk csapata a közelmúltban véget ért idényben az NB I.-ben szerepelt.

A gárdától nyáron távozott Fehér Béla, valamint Finta Zoltán szünetelteti pályafutását, ettől függetlenül nem lehetett más céljuk, mint mihamarabb visszajutni a sportág hazai elitjébe. Tisztában voltak azzal, hogy ez nem lesz egyszerű, mert nagyon sűrű a mezőny. Hacker Dezsőék parádés rajtot is vettek, az első három mérkőzésüket megnyerték, így felcsillant az azonnali visszajutás lehetősége, a folytatás azonban nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, végül a kilencedik helyen fejezték be a bajnokságot.

Parádésan rajtoltak

– Pályacserék miatt az első három mérkőzésünket itthon játszottuk és jó játékkal valamennyit megnyertük, ekkor fogalmazódott meg bennünk az azonnali visszajutás gondolata – kezdte értékelését Cseszlai Sándor, a Nyíregyházi TK elnöke. – Aztán elindultunk idegenbe, és az első pofont megkaptuk annak a Gázműveknek az otthonában, akiket korábban stabilan legyőztünk. A továbbiakban jöttek sorra a gondok, munkahelyi és egyéb problémák miatt szinte végig csere nélkül tudtunk csak kiállni, de sérülések is hátráltattak minket. Így sorozatban veszítettük el a mérkőzéseket. Felnőttjátékosainkat ifistáinkkal pótoltuk, például Molnár Dávid a korosztályos meccs után a felnőtt találkozón is dobóállásba állt. Az orosz–ukrán háború kitörésekor újabb játékost veszítettünk, mert Ráski János, aki a Máltai Szeretetszolgálatnál dolgozik, nem tudta tovább vállalni a játékot. Ekkor az ificsapatunk másik játékosát, Végvári Krisztiánt is csatasorba kellett állítanunk. Aztán végül annyira megfogyatkoztunk, hogy a szanki meccsre reaktiválnunk kellett Szlovenszki Attilát.

– Nagy köszönettel tartozunk neki, mert gondjai, bajai ellenére nem hagyott cserben minket. Az az igazság, hogy a szerencse is elpártolt tőlünk, a Gyula ellen mindössze három fával kaptunk ki. Emellett sok olyan mérkőzésünk volt, amelyeken minimális különbségű vereséget szenvedtünk, a mérleg nyelve mindig aktuális ellenfelünk felé billent. Ez bizony rombolja az önbizalmat. Voltak azonban szép momentumaink, remek győzelmet arattunk a Salgózd ellen, de idesorolom a bátonyterenyei döntetlenünket is. Minden körülményt figyelembe véve én örülök ennek a kilencedik helynek. Ificsapatunk viszont megnyerte a bajnokságot, akikre nagyon büszkék vagyunk – zárta Cseszlai Sándor.

A Nyíregyházi TK augusztus elején kezdi meg felkészülését a következő szezonra.

A számok tükrében

Végeredmény 9. 22 6 2 14 72–104 14

Hazai pályán 11 4 1 6 41.5–46.5 9

Vendégként 11 2 1 8 30.5–57.5 5

Pontszerzők: Hacker Dezső 14, Szojka Miklós 12.5, Szilágyi Sándor 9, Mogyorósi Péter 6.5, Kastura Zsolt 4, Végvári Krisztián 4, Ráski János 3, Molnár Dávid 3.