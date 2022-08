Hazatért „száműzetéséből” a Tiszavasvári NB II.-es gárdája. Mint az ismert, tavaly nyáron a vihar megbontotta a sportcsarnok tetőszerkezetét, beázott, a parkettát is alkalmatlanná tette sportolásra, így Hadas Sándor csapata hazai mérkőzéseit a hajdúnánási Somorjai László Sportcsarnokban rendezte. Talán ennek is köszönhetően halvány őszt produkáltak Szűcs Balázsék, a 10. helyről várták a folytatást, a bajnokságot végül nagy hajrával, utolsó öt meccsüket megnyerve a 9. helyen zárták. Nyári felkészülésüket azonban már a megszokott helyükön kezdték meg.

– Augusztus 1-jén kezdtük meg a munkát a 2022/2023. évi bajnokságra. Ebben az időszakban heti négy foglalkozáson vesznek részt a srácok, többet a nyaralások és a munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudunk tartani. Versenyidőszakban visszaállunk majd a heti három tréningre – mondta el lapunk érdeklődésére Hadas Sándor a Tiszavasvári edzője.

Az edzések mellett öt felkészülési találkozó is szerepel a programjukban. Megmérkőztek már a Hajdúszoboszlóval, a Nyírbátorral, csütörtök este a Hajdúböszörménnyel játszanak, jövő héten pedig a Kisvárda és a Balmazújváros lesz az ellenfelük. Játékoskeretükben is történtek változások, csapatkapitányuk, Benyusz Kende abbahagyta az aktív játékot, de nem köszön el tőlük, vezetőként folytatja a munkát, a férfi csapatot segíti majd szakosztály elnökként. Balázs Máté munkahelyi és utazási problémák miatt a következő szezont Hajdúszoboszlón tölti.

– Ketten távoztak, hárman viszont érkeztek, Krisztián Zsolt Kállósemjénből, míg Ötvös Nándor és Bencze Viktor Hajdúnánásról került hozzánk. Ezen kívül ifjúsági csapatunk több játékosa is velünk készül, a felnőtt csapat keretéhez került Molnár Levente, Zsoldos Tibor, Zsoldos Botond – fogalmazott a szakvezető. – Úgy érzem az elmúlt éveket is figyelembe véve, hogy rendkívül erős bajnokság elé nézünk, melyben több csapat is megerősödött a nyár folyamán. Bízom a csapatban, bízom a játékosokban, hogy szebb bajnokságot „futunk”, mint a tavaly – tette még hozzá.

A Tiszavasvári szeptember 10-én Nyírbátorban kezdi meg bajnoki menetelését.