Szombaton ismét hangos lesz a nagyhalászi Speedway Ring. Igen rangos versenyen húzzák majd a gázt a vaspapucsosok, hiszen a nemzetközileg is jegyzett ovál ad otthont az U 19-es Európa-bajnokság döntőjének.

Három elődöntőről lehetett bejutni a halászi fináléba. A svédországi Vetland és a szlovákiai Zsarnovice után a csehországi Plzenből is öten jutottak a halászi főtáblára. A három elődöntőn hatodikjai közül a két pontesősebb a halászi verseny két tartalékja. Az biztos, hogy az egyik lengyel lesz, hiszen Zsarnovicében a lengyel Antoni Venczel 10 ponttal zárt a hatodik helyen. A svédországi Vetlandában a hazai Gustav Grahn 9 pontal lett hatodik. Az utolsó elődöntőn szintén 9 motorozott a lengyel Sebastian Szostak. A hét elején kiderül, hogy ki lesz a második számú tartalék.

Ami a szombati mezőnyt illeti, hatan képviselik az igen erős lengyel salakmotorozást és az is elképzelhető hogy a két tartalék is lengyel lesz. Közülük az egyik nagy esélyes az a Wiktor Przyjemski, aki a páros Európa-bajnoki elődöntőn már húzta a halászi oválon. Dániából hárman érkeznek, a két német közül Norick Blödorn ott volt az elmúlt évi döntőben, miként a norvég Matias Pollestad. Valamennyi külhoni induló már letette névjegyét az oválon, a lengyelek egyik nagy riválisa az a lett Francis Gust lehet, aki címvédőként tér vissza Nagyhalászban, hiszen a tavalyi elődöntőben negyedikként jutott a rigai viadalra, amelyet meg is nyert. A magyar színeket Füzesi Richárd képviseli, aki tavaly szintén indult az U 19-esek megmérettetésen.

És még valami, az U 19-es páros Európa-bajnokság döntőjét Rigában rendezték. A kontinensbajnok lengyelek mindhárom motorosa, Paluch, Przyjemski és Karczewski jön majd Nagyhalászban. Az ezüstérmes lettek közül Gust, a bronzérmes svédek közül Henriksson húzza majd a halászi oválon.

Mivel sok esélyese van a finálénak, ráadásul az indulók már igencsak ismerik egymást igen izgalmas futamokra van kilátás. A verseny szeptember 17-én szombaton 15 órakor kezdődik, az edzés délelőtt tízkor.

A főversenyzők

Jakub Krawczyk (Lengyelország)

Damian Ratajczak (Lengyelország)

Kacper Grzelak (Lengyelország)

Wiktor Przyjemski (Lengyelország)

Franciszek Karczewski (Lengyelország)

Oskar Paluch (Lengyelország)

William Drejer (Dánia)

Jesper Knudsen (Dánia)

Nicolai Heiselberg (Dánia)

Erik Bachhuber (Németország)

Norick Blödorn (Németország)

Francis Gusts (Lettország)

Mathias Pollestad (Norvégia)

Casper Henriksson (Svédország)

Anze Grmek (Szlovénia)

Füzesi Richárd (Magyarország)