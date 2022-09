A labdarúgó-válogatottszünet hazánkban arra figyelnek a futballbarátok, hogy felnőtt nemzeti csapatunk milyen eredményeket ért el a Nemzetek Ligájában. A kisvárdaiak és az első osztályú csapatukért szorítók viszont további gárdák eredményeit is figyelemmel követik, ugyanis négy játékos is „hazája szolgálatába állt”.

Először mindannyian pénteken léptek pályára. Észak-Macedónia U20-as válogatottja a horvátországi Csáktornyán játszott Albánia hasonló korcsoportos legjobbjai ellen. Mario Ilievszki csapatkapitányként kapott szerepet a kezdő tizenegyben, és fontos szerepe volt az északmacedónok 3–1-es győzelmében, hiszen 1–1-es állás után válogatottja második és harmadik gólját szerezte. Ilievszki 75 percet töltött a gyepen.

A román U21-es válogatott Kolozsváron 4–1-re kikapott Spanyolországtól, a magyar útlevéllel is rendelkező, a románokhoz behívott Hindrich Ottó a kispadon foglalt helyet, és nem kapott játéklehetőséget. A románok kedden Hollandiával mérkőznek.

A felnőtt Nemzetek Ligája B-divíziójában a bosnyákok otthonában szereplő Montenegróban Driton Camaj, míg a C-szekcióban a Gibraltárt fogadó Bulgária válogatottjában Janisz Karabeljov is a cserejátékosok között kapott helyet. Mindketten pályára léptek, Camaj a 81. percben, csapata akkor már 1–0-s vesztésre állt, és az is maradt a végeredmény. Camajnak ez volt a második válogatottsága, Karabeljovnak pedig a hetedik, egyben az első, amit kisvárdai futballistaként játszott. Beállásakor, a 71. percben a bolgárok 4–1-re vezettek, és végül 5–1-re győztek. Montenegró hétfő késő este Finnország ellen, Bulgária ugyanekkor Észak-Macedóniában zárja a sorozatot.