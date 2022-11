Az elmúlt hét végén is pályára léptek utánpótláskorú focicsapataink. Nem minden korosztályban és bajnokságban rendeztek fordulót. A legidősebbeknél a várdaiak legyőzték a vendég paksiakat, a Szpari fiataljai pedig ikszeltek Újpesten. Pedig Karácsony József góljaival fél óra leteltével már 2-0-ra vezettek a mieink. A kisvárdai 14 évesek zsinórban negyedik meccsükön maradtak veretlenek, novemberben nyerte a Fradi és most a Győr vendégeként. A 17-éveseknél a Városi Stadion műgyepén játszó Szpari szint tálcán kínálta a helyzeteket a kecskemétieknek, akik éltek is a lehetőségekkel. Márton Lajos Dominik hajrában elért duplájával csak kozmetikázni tudta az eredményt. A csoport rangadóján a második helyen állót tarpaiak ikszeltek a listavezető diósgyőrieknél.

U19. Alapcsoport, a 2. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Várda Labdarúgó Akadémia–Paksi FC 2–0

Várda LA: Ponomarenko - Poludniak, Kozacsuk, Kobelis, Puporka (Jene), Babics, Muromskj, Rózsa, Szirota (Racskó), Ésik (Bokor), Zizics. Edző: Csernijekó Ruszlán. Gól: Kobelias (47.) Ésik (73.).

Alapcsoport, A 11. fordulóból előrehozott mérkőzés

Újpesti TE–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2 (0-2)

Spartacus: Sarkadi - Spisák, Czimer-Nyitrai (Garda), Karácsony (Nagy), Kiss, Virányi (Pásztor), Juhász (Áncsán), Szabó (Cseh), Szopkó, Horváth, Forgó. Edző: Lengyel Roland. Gól: Nagy (öngól, 73.), Balogh (80.), illetve Karácsony (29., 30.)

Lengyel Roland: - Két ellentétes félidőt játszottunk. Az első félidőben nagyszerűen futballoztunk, irányítottuk a játékot, szépen felépített támadásokat vezettünk és rúgtunk két gólt. A második félidőben tudtam, hogy vissza fog esni a játékunk, mert nem volt túl ideális a heti felkészülésünk. De nem a fáradság, hanem a játékfelfogásunk változott, amit nem igazán értettem, mert semmi nem indokolta, hogy felvegyük az ívelgetős stílust, amiben tudjuk, hogy nem mozgunk komfortosan. Meg is lett az eredménye, mert kiegyenlített az ellenfelünk, teszem hozzá, teljesen megérdemelten. Sajnálom, mert győzelmi esélyt szalasztottunk el.

U17. Kiemelt csoport, 10. forduló

Várda Labdarúgó Akadémia–ETO FC Győr 0–2 (0-1)

Várda LA: Márton - Bilous, Szabó, Ostrovka, Kun (Babják), Kerezsti (Herts), Krutsan, Mavrodi, Bojcszk )Kiricsenkó), Klifinszkij (Scsadej), Kancsij. Edző: Belényesi Miklós. Gól: Timoteus (17.), Tollár (60.).

Alapcsoport, 10. forduló

DVTK-Tarpa 1-1 (1-1)

Tarpa: Csicskan - S. Hacsek, Stankovics, Ehei, Shved, Boldizsár, Burdika (Antonenko), Zolotovetszkij, Oleksevics (Záhijev), Kolenyik (Kiniv), Soima. Edző: Volodimir Kulyk. Gól: Bacsa (11.), illetve Zolotovetszkij. (14.)

Alapcsoport, 11. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Kecskemét 2:3 (0:0)

Spartaus: Harman – Lupsa (Sós), Kovalec, Jakab (Kárpátfalvi), Halász (Pataki), Tóth, Bodnár, Onder, Czimer (Veszeli) Márton, Pók (Urr).Edző: Gyurovics Zsolt. Gól: Márton (88., 91.) illetve Kárpáti (47.), Fodor (55.), Balis (70.)

Gyurovics Zsolt: - Az első félidő első játékrésze kiegyenlített játékot hozott. Néhány pontatlanságunkból, eladott labdáinkból lendületes támadóival kontratámadásokat vezetett ellenfelünk. Labdakihozatalaink, játékszervezésünk, labdajáratásunk ebben a játékrészben lassú volt. Hiányzott a kezdeményezőkészség is az előre játékunkból. A szünetben megbeszéltük, hogy a második játékrész első 15 perce fontos lesz a stabilitás szempontjából. Sajnos helyezkedési hibák miatt ellenfelünk először megszerezte a vezetést, majd növelni is tudta előnyét. Cserékkel próbáltunk frissíteni, a 70 percben azonban a semmiből a Kecskemét egy újabb helyezkedési hiba miatt megszerezte harmadik találatát. Hátrányban, a kapott gólok ellenére is a játékosok mentálisan nem estek össze, csapatként működtek, és az utolsó negyedórában nagy nyomás alá helyeztünk a vendégeket, két formás támadásból szép gólokat szereztünk, de kiegyenlíteni már nem tudtunk. Játékosok hozzáállásával, mentalitásával elégedett voltam, erős csapategységet mutattunk a 90 perc során, viszont helyezkedési hibáinkat jól kihasználta a Kecskemét. A pontszerzés benne volt a játékunkban.