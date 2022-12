A székesfehérvári Kiskút Tenisz Klub által október végén szervezett rangos nemzetközi tornán a nyíregyházi Juhász Bence pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el. A mezőny legfiatalabb tagjaként szabadkártyával a főtáblán kezdhetett, ahol az első körben a nála jóval magasabban jegyzett egyiptomi riválisát három szettes csatában győzte le, s bár a második fordulóban az első helyen kiemelt cseh Matthew William Donald már túl nagy falatnak bizonyult, a magyarok között így is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A pályafutása során a Marso Tenisz Centrumban is megforduló tehetség, jelenleg a fehérvári egyesület mellett, a cseh ITS Tenisz Akadémián pallérozódik.

Vonzó az akadémiai rendszer

– Három és fél éves koromban ismerkedtem meg a tenisszel, persze később, mint minden más hozzám hasonló korú gyerek, én is kipróbáltam különböző sportokat, fociztam, kosárlabdáztam, de egyik sem tudott elszippantani az ütők világától. Aztán 2013-ban jött az áttörés, amikor a korosztályomban az év játékosa lettem. Ez volt az a pont, ami után már én magam is elhittem, hogy lehet keresnivalóm ebben a sportágban.

A család az elkövetkezendő években próbálta megteremteni Bence számára a továbblépés lehetőségét, ennek megkoronázásaként került idén nyáron a csehországi ITS Tenisz Akadémiára, ahol többek között a korábbi negyvenötszörös ATP-tornagyőztes, David Rikl felügyeli a munkáját.

– A továbblépés szempontjából döntöttünk úgy, hogy egy akadémián folytatom. Ehhez pedig Olmützben találtuk meg a megfelelő helyet, ahol minőségi munka folyik, hisz a cseh utánpótlás-nevelés világhírű. Kint minden adott ahhoz, hogy a teniszre összpontosítsak: nyitott pálya, fedett pálya, konditerem, szauna, jóga szoba és még hosszasan sorolhatnám. Az edzések minősége és mennyisége is teljesen más, mint idehaza, gondolok itt arra, hogy külön figyelmet fordítanak a konkrét tenisz edzések mellett a kondicionális, a kiegészítő, valamint a rehabilitációs munkára is. Három edző foglalkozik velem, az egyikőjük az a David Rikl, aki anno negyedik volt az ATP páros világranglistáján, mindamellett, hogy a pályafutása során több mint negyven versenyt nyert. A főedző Michal Kadlacek, a harmadik tréner pedig Jakub Novak, a legendás Jiri Novak fia. Az akadémia egyik erőssége, hogy nem fogad egyszerre túl sok versenyzőt, tehát nem az van, hogy vagyunk vagy kétszázan, akik elvesznek egymás között. Ellenben a tehetségekből nincs hiány, így mindig megfelelő edzőpartnerrel játszhatok.

Bence 2020-ban Szentesen, míg 2022-ben Baján lett Vidékbajnok. Az idei szezonja azonban nagyrészt már a külföldi tornákról szólt, s ezen az úton haladva, reményei szerint az előtte álló idényben is a nemzetközi porondra összpontosíthat.

– Számos ITF versenyen indultam 2022-ben, próbáltam erre helyezni a legfőbb hangsúlyt és a jövő évben is ez lesz a fókuszban, mivel egyértelműen az a terv, hogy előrébb lépjek a világranglistán. Horvátországban egy negyedik kategóriás versenyen két fordulót is sikerült mennem, de Csehországban és Lengyelországban is versenyeztem A székesfehérvári viadal is fontos helyet kapott a naptárban, hiszen második kategóriás, nemzetközi megmérettetés volt, ahol sikerült egy komoly skalpot begyűjtenem, ráadásul idehaza éppen a Kiskútnál vagyok leigazolva, az ő színeikben veszek részt a csapat, a vidék és az országos bajnokságokon.

Fucsovics Márton a példakép

A fiatal tehetség reális célokat tűz ki maga elé, persze hosszú távon az álma az, hogy egy napon a példaképei nyomdokaiba léphessen.

– A 2023-as szezon konkrét célja, hogy az ITF ranglistán a legjobb hatszáz közé kerüljek és ott meg is ragadjak. Ez egy teljesen reális célkitűzés, amit úgy gondolom, hogy kemény munkával sikerülhet elérni. Elsősorban a kelet-európai régióra fókuszálunk, a környező országokban fogok szerepelni. Ami a példaképeket illeti, a magyarok közül egyértelműen Fucsovics Márton játéka fogott meg, már csak azért is mivel hasonló a stílusunk, ráadásul ő is nyíregyházi. A külföldiek közül Roger Federer és Rafael Nadal a kedvenceim.

Bencének nem sok ideje marad a pihenésre, miközben a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium magántanulója, már január 6-án utazik vissza Csehországba, mivel két héttel később kezdődik az idénye. A jövő évben ráadásul már felnőtt viadalokon is indul, ahol a cél, a főtáblára jutás.