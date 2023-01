Tizenegy vármegyei első osztályú csapat vesz részt a műfüves Cipőraktár Kupán, így bátran kimondható, hogy a bajnokságban résztvevő klubok java részének, ez az öt héten át tartó sorozat biztosítja majd a felkészülés legjavát.

A DEAC ellen is pályára lépnek

Az Újfehértó úgy lett őszi bajnok, hogy az összes mérkőzését idegenben játszotta, ám hamarosan már az új impozáns otthonában fogadhatja az ellenfeleit.

– Heti három edzéssel készülünk, ehhez jön hozzá a hétvégi edzőmeccs, hiszen ott leszünk a Cipőraktár Kupán, de nem elégszünk meg ennyivel, ezen felül is beterveztünk két hétközi felkészülési találkozót. Összesen hétszer lépünk majd pályára, plusz a műfüves torna helyosztóján. A vármegyei ellenfeleinken kívül összecsapunk a DEAC NB III.-as és a DVSC U19-es csapataival is. Nem volt játékosmozgás a keretünkben és nem is tervezünk változtatásokat, azt hiszem, hogy az idény első felében a nagyszerű öltözői hangulat segítette a munkánk – mondta el megkeresésünkre Piskóti Zsolt, az Újfehértó vezetőedzője.

A Kállósemjén berobbant a vármegyei első osztályba, bár a vezetőséget egyáltalán nem lepte meg a jó szereplés, mondhatni tudatosan készültek az osztályváltásra. Nem is vallottak szégyent, tíz győzelemmel a tarsolyban másodikként telelnek.

– Január 10-én kezdtük a felkészülést, magyarán tegnap találkoztunk először. A célunk, hogy megpróbáljunk minél jobban felkészülni a február 18-i bajnoki folytatásra. A vármegyei osztály nagy részéhez hasonlóan számunkra is a Cipőraktár Kupa lesz a legfontosabb állomás. Egyelőre más edzőmeccsünk nincs lekötve, de tervben van, hogy találjunk még egy-két ellenfelet. Új igazolásként Lakatos János csatlakozott a kerethez – ecsetelte a nagyközség csapatának programját Ovszijenko Volodimir játékos-edző.

Lesz még változás a keretben

Az előzetes várakozásokkal ellentétben a dobogón zárta az őszt a Kemecse, amely továbbra sem változtat alapcélján, azaz a bajnokság stabil csapatává szeretne válni.

– Január 9-cel kezdtük el a közös munkát, heti négy edzéssel tervezünk mindamellett, hogy mi is indulunk a Cipőraktár Kupán. Más felkészülési mérkőzésünk nem lesz. Két távozónk már biztosan van, őket szeretnénk pótolni, ezen dolgozunk, de egyelőre nem publikusak a nevek – részletezte a terveket Resán Attila, a Kemecse edzője.