2021 elején alakult meg a napkori Motocross Kelet-Magyarország Sportegyesület (Mx-Kelet), amely célként tűzte ki maga elé, hogy összefogja a sportág helyi szerelmeseit, utánpótlást neveljen, valamint, hogy sportolási és aktív szabadidős kikapcsolódást biztosítson az érdeklődők számára.

A közösségépítés is fontos

– Első nagy dobásunkként rögtön egy hagyományteremtő, közösségépítő gyereknapi rendezvénnyel kezdtünk, amely a frappáns GyerekNapkor elnevezést kapta, azzal a céllal, hogy felkeltse a sportág iránt az ifjak érdeklődését – kezdte visszaemlékezését az egyesület elnöke, Dorogi Bence. – Fontosnak tartjuk, hogy az élsport mellett a hasonló kezdeményezésekben is az élen járjunk, éppen ezért rendezünk Halloween és Mikulás motorozást is. Persze mindeközben nagy hangsúlyt fektettünk és fektetünk a pálya folyamatos fejlesztésére és karbantartására, hiszen enélkül nem tudnánk hosszú távra tervezni. Nagyon tehetséges motorosaink vannak, akik megmérettetik magukat a hazai bajnokságban, a legnagyobb álmunk viszont az, idővel mi is versenyt szervezhessünk, hiszen a nyomvonal technikás mivolta, a motorozható homokos talaj, erre remek lehetőséget kínál.

Az egyesület edzésein rendre feltűnik egy a magyar motokrosszban legendásnak számító név, ifj. Németh Kornél, sokszoros bajnok, világbajnoki résztvevő. Az ő iránymutatásával pedig a szabolcsi motorosok is eredményesen képviselhetik a régiót.

– Amikor 2021 szeptemberében Kornél először látogatott el hozzánk, az meghatározó pillanata volt az egyesületünk életének, arról nem is szólva, hogy a vármegyénkben hasonló kezdeményezésre korábban még nem volt példa – folytatta Bence. – Az együttműködésünk azóta is tart, sőt egyre szorosabbá válik, hiszen időközönként Kornél tartja az edzéseinket. Ami az idei szezont illeti, már javában zajlik a felkészülésünk, tele vagyunk ötletekkel és tervekkel. Ezek közül az egyik, hogy minél sikeresebben képviseljük a régiót az országos Classic MotoCross bajnokságon.