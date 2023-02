Egyre kevesebb mérkőzés van hátra a férfi kosárlabda NB I./A alapszakaszából, így a sereghajtó Hübner Nyíregyháza BS-nek is fogy a lehetősége arra, hogy még az alsóházi rájátszás előtt pozíciót váltson.

A Blue Sharks múlt héten a jó és a rossz arcát is megmutatta. Ha a folytatásban úgy képes játszani, mint a Kecskemét ellen, akkor sok csapat ellen van esélye a győzelemre, ha viszont olyan sok hibát követ el, mint Pakson, akkor mindenkitől kikap. A két találkozó között az is különbség volt, hogy az elsőt hazai pályán, a másodikat idegenben vívták a Cápák, márpedig az elmúlt heteket tekintve is megállapítható, hogy saját közönsége előtt sokkal nagyobb energiával játszanak.

– Ez a bajnokság legtöbb csapatára igaz – szögezte le Darko Radulovic vezetőedző. – Valóban nagyobb energiával játszunk és keményebbek vagyunk itthon, míg más csarnokban talán az idegen környezet, vagy az utazás fáradalmai miatt nem teljesítünk hasonlóan. Nekem is ez a benyomásom. Az erős csapatok ismertető jegye, hogy idegenben is képesek ugyanazt az arcukat mutatni, mint otthon. Ezen kell dolgoznunk.

A nyíregyháziak szombaton 18 órakor otthon, a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Tornacsarnokában fogadják az Oroszlányt, vagyis újra lehet abban bízni, hogy felveszik a versenyt riválisukkal. A 7–11-es mérleggel 10. helyen álló OSE nem remekel idegenben, egyedül Debrecenben nyert még novemberben. A mögöttünk hagyott hónapban kikaptak Kaposváron és Budapesten is, mégis jó hangulatban érkezhetnek, hiszen legutóbb hazai pályán megverték a Sopront, ami meglepetésnek mondható.

– Az előző meccsünk is nyerhető lett volna, de enerváltak voltunk – folytatta a tréner. – Nagyon bízom abban, hogy ez szombaton máshogyan lesz. Az ellenfelünk agresszívan védekezik, jól járatja a labdát támadásban és több játékosa van, akinek nagy fegyvere a hárompontos dobás. Ezeket kontrollálunk kell és még egyszer mondom, keménynek kell lennünk!

Az Oroszlány öt légiósából négyen a csapat legponterősebb játékosai, közülük a 16.6 pontot átlagoló Djordje Dimitrijevics emelkedik ki igazán. Meg kell említeni ugyanakkor Illés Mátét (9.3 pont), aki élete talán legjobb szezonját futja, a fiatal Carev Aleksejt (6.6) és a korábbi sokszoros válogatott Ruják Andrást is, akikre figyelni kell.

A Cápáknak tehát szombaton sem lesz könnyű dolguk, de ismét megállapítható, hogy hazai pályán nagyobb sansszal lépnek pályára.

Kosárlabda: férfi NB I./A, 19. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Oroszlány

Szombat, 18 óra, Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Tornacsarnoka

A forduló további programja: Kecskemét–Alba Fehérvár, Sopron–Zalaegerszeg, Körmend–Honvéd, DEAC–Paks, Szeged–Kaposvár, Szolnok–Szombathely (február 18-ra halasztva)