Brane Savic, a NYÍKSE vezetőedzője: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első negyedben jól működött a védekezés és a támadás is, viszont a második negyedtől kicsit alábbhagyott a lendület, így fel is zárkózott a vendégcsapat. A második félidőt is gyengén indítottuk, a vendégek ettől még jobban fellelkesedtek. Új játékosunk is csak szerdán érkezett a csapathoz, ezért még nem szokott össze teljesen a fiúkkal. A mérkőzés második félidejében – de főleg az utolsó negyedben – sajnos a játékvezetők az egyértelmű faultokat sem akarták megfújni, és nem ugyanúgy viszonyultak a két csapathoz. Nem szoktam a játékvezetéssel foglalkozni, hamarabb veszem elő a saját játékosaimat, mint hogy reklamáljak, de a mérkőzés vége felé már minősíthetetlen volt több ítélet is. Gratulálok az ellenfél csapatának a győzelemhez.