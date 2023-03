A Nyír-Wetland vármegyei I. osztály bajnokság 19. fordulójában elmaradt mérkőzést pótoltak kedden. A csikó csapattal kiálló Nyíregyháza II. gólgazdag mérkőzésen múlta felül a házigazda Ibrányt.

Ibrány–Nyíregyháza II. 3–4 (1–1)

Ibrány, v.: Belicza. Ibrány: Tóth (Krizsanovszki) – Zubora, Buka, Bégány, Mező Molnár, Lukács (Kiss P.), Kállai, Nagy (Pápa), Kecskeméti (Udovik), Szabó (Szikszay). Edző: Kató István. Nyíregyháza II.: Sarkadi – Vámos, Herczku, Ráczin (Girdán), Major (Spisák), Kardos (Garda), Kiss P., Szopkó, Cseh (Torkos), Szűcs, Horváth (Czimer-Nyitrai). Edző: Kemény Kristóf. Gól: Bégány, Kecskeméti, Kállai, illetve Cseh, Szopkó, Torkos, Girdán.

Kató István: – A három kényszerű cserét már nem bírta el az egyébkét is fáradt csapatom. A második félidőben már sok hibával játszottunk, megérdemelten nyert a Szpari.

Kemény Kristóf: – Ezt a győzelmet a teljes nyíregyházi labdarúgás érte el, mert Ibrányban 2006-os születésű kapus védte a kapunkat és hét 2005-ös születésű utánpótláskorú játékos is pályára lépett nálunk. Ezért jár a gratuláció minden utánpótlás edzőnek, akiknek is köszönhető, hogy ezzel a fiatal csapattal idegenben négy gólt szerezve nyertünk felnőtt bajnoki meccsen.