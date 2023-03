Nem sok pihenés jutott harmadosztályú csapatainknak, szerdán hétközi fordulóval folytatódik az NB III.-as pontvadásztat. A Sényő-Carnifex FC az Eger vendége lesz, míg a Kisvárda II. a Vasas tartalékcsapatát fogadja.

Vasárnapi újabb győzelmével egyre feljebb kapaszkodik a tabellán a Fiumei Viktor, Imrő László edzette sényői gárda. Nem dőlhetnek hátra azonban, hiszen nagyon sűrű a középmezőny, öt pont választja el őket az ötödik helytől, de ugyanennyi a távolság a kiesőhelytől is, így minden megszerzett pontnak hatványozottan jelentősége van. Aktuális ellenfelük három sovány döntetlen után a legutóbbi fordulóban meglepően könnyed győzelmet aratott az élcsapatnak számító Tiszafüred otthonában.

– Ahhoz, hogy kitűzött céljainkat elérjük, teljesítsük mindenképpen pontot kell szereznünk Egerben – szögezte le Fiumei Viktor, a sényői edzőpáros egyik tagja. – Eddig szereplésünk alapján erre reális esélyünk is van, bár ebben a bajnokságban senki nem mehet biztosra – tette még hozzá.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy lejárt az eltiltása Orosz Máténak, Márton Andrásnak és Bodó Gábornak, a szakmai stáb viszont nem számíthat az öt sárga lapos Fenyőfalvi Dávidra és Jócsák Dávidra.

A Kisvárda II. Debrecenben egy pontot szerzett a Loki második számú gárdája ellen, ezúttal ismét egy tartalékcsapatot fogad, a Vasas II. érkezik Kisvárdára. A két gárdát mindössze egy pont és két hely választja el egymástól a tabellán, így szoros csatára van kilátás.

– Eddigi szereplésük nem téveszt bennünket, többet tudnak annál, mint amit a tabella mutat. Ráadásul az utóbbi hetekben velük tréningezik és rendszeresen pályára is lép az NB I.-es keretükből levezényelt három játékos, velük mindenképpen erősödtek. Tisztában vagyunk a gyenge pontjaikkal, ezeket kihasználva szeretnénk itthon tartani a három pontot – fogalmazott Gerliczki Máté, a Kisvárda II. edzője.

Labdarúgás: NB III.

Keleti csoport, 28. forduló

Kisvárda II.–Vasas II., Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Urbán (Gergely, Juhász) 14. Eger–Sényő-Carnifex FC, Eger, v.: Gál (Kovács G., Dobos), 16.

További mérkőzések: Tiszaújváros–DVTK II., Hatvan–DVSC II., Békéscsaba II.–Füzesgyarmat, DEAC–Jászberény, BVSC-Zugló–BKV Előre, Hajdúszoboszló–Karcag, Körösladány–Putnok, Pénzügyőr–Tiszafüred (mind 16).

A bajnokság állása

1. BVSC Zugló 27 21 6 - 66-12 69

2. Putnok 27 17 5 5 48-30 56

3. DEAC 27 13 5 9 42-26 44

4. Körösladány 27 12 8 7 45-35 44

5. Tiszafüred 27 12 5 10 45-44 41

6. Karcag 27 12 5 10 38-33 41

7. Hajdúszoboszló 27 11 7 9 38-32 40

8. DVSC II. 27 11 6 10 50-44 39

9. Pénzügyőr 27 11 6 10 38-36 39

10. BKV Előre 27 11 5 11 38-33 38

11. Hatvan 27 11 3 13 42-52 36

12.DVTK II. 27 10 6 11 34-37 36

13. Sényő 27 10 6 11 38-50 36

14. Vasas II. 27 9 6 12 54-46 33

15. Kisvárda II. 26 8 8 10 36-31 32

16. Füzesgyarmat 26 8 8 10 32-38 32

17. Tiszaújváros 27 9 4 14 37-56 31

18. Eger 27 9 6 12 34-38 33

19. Jászberény 27 4 4 19 25-68 16

20. Békéscsaba II. 26 2 5 19 32-73 11