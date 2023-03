A jelenleg a másodosztály osztályozós helyén álló Nyíregyháza Spartacus Feczkó Tamás vezetésével kezdte meg a szezont, a vezetőedzőtől három 1–0-ás vereséget követően augusztus közepén megvált a klub, a nyíregyházi szakembert Huszák Géza váltotta a kispadon. Az újonnan kinevezett trénernek sem jutott azonban sok idő, december elején tőle is megváltak és az ősz hátralévő két fordulójában Lengyel Roland irányította csapatot. A másodosztály 15. helyén telelő Nyíregyháza Spartacus december közepén jelentette be Visinka Ede érkezését, akivel a csapat nem tudott előre lépni, így csütörtökön vele is szerződést bontottak. A klub közleménye szerint az idényt a szintén télen érkező Fekete Tivadar sportigazgatóval fejezi be a csapat.

Változik a Nyíregyháza Spartacus szakmai stábja. Közös megegyezéssel szerződést bontott a klub Visinka Ede vezetőedzővel – adta hírül péntek késő délután a szabolcsi másodosztályú csapat hivatalos honlapján. A tréner a téli szünetben érkezett a csapathoz, és vele kezdte meg a felkészülést a Szpari. Az első tavaszi találkozón még győzött a Nyíregyháza a Haladás vendégeként, a folytatás viszont már nem alakult ilyen jól, három döntetlen és négy vereség következett. A klub vezetése ezért úgy döntött, változtat a szakmai stábon. Fekete Tivadar sportigazgató irányítja a jövőben a szakmai munkát, Lengyel Roland pedig – aki ősszel két meccsen már segítette a felnőtt csapatot – az U19-es gárdától ismét az első kerethez kerül, és edzőként dolgozik majd. A stáb többi tagja marad.

– Egy vezetőnek olykor nehéz döntéseket kell meghoznia, ez is ilyen. A futballban ha nem megy egy csapatnak, akkor gyakran az az edző állásába kerül, holott mindenkinek van felelőssége, de legfőképp a játékosoknak. Bajnokság közben viszont a keret egy részét nem lehet lecserélni. Ennek a csapatnak a magja még nyáron lett kialakítva, és nem volt reális a célkitűzés. Télen próbáltunk a lehetőségeinkhez képest változtatni, de tisztában kell lenni azzal, hogy ilyenkor nehéz labdarúgókat igazolni, mert mindenki érvényes szerződéssel rendelkezik, és a klubok hozzájárulása nélkül nem lehet senkit leigazolni. Három hónap alatt nem lehet több év eredménytelenségét megváltoztatni. Visinka Edével jól indult a csapat, nagyon bíztam benne, ezért is esett rá a választásom, de sajnos hetek óta viharban vagyunk, és a hullázó tengeren meg kell találnunk azt a kikötőt, mely jövőre is a másodosztályt jelenti számunkra. Normális viszonyban válunk el, de úgy érezzük változásra van szükség az eredményesség érdekében. A klub tulajdonosa arra kért, hogy a hátralévő tíz mérkőzésre vegyem át a csapat irányítását, én pedig Lengyel Rolandot hívtam, hogy a segítőm legyen. Olyan embert akartam, aki szintén átérzi a helyzetünk nehézségét, és aki ismeri a keret nagy részét! Ott voltam az edzéseken, jól ismerem a játékosokat, ezért nem gondolkodtunk külsős edzőben. Megtehettem volna, hogy hozunk egy újabb trénert, de mi mindannyian átérezzük a felelősséget, és nekünk kell megoldani ezt a feladatot. Eddig is és ezek után is azon leszek, hogy a csapat eredményes legyen, és hogy a fanatizmusom átragadjon a játékosokra – mondta Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

Visinka Ede nagyon sajnálja, hogy nem sikerült elérni azt a célt, amiért Nyíregyházára jött.

– Nagyon szomorú vagyok, hogy nem tudtunk olyan teljesítményt nyújtani a Szparival, amit a szurkolók, a város megérdemel. A hét meccses nyeretlen sorozat sajnos következményekkel jár. Nagyon szerettem Nyíregyházán dolgozni, a stábtagokkal nagyon jó volt a viszony, de az eredmények nem jöttek, így korrekt módon elváltunk – fogalmazott a menesztett tréner a csapat honlapján.

A Nyíregyháza Spartacus a válogatottszünetet követően április 3-án a második helyen álló MTK ellen folytatja a bajnokságot.