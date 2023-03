Javában zajlik még a női élvonalbeli bajnokság, a csapatok azonban már a jövőre gondolva alakítják következő szezonbeli keretüket. Sorra jelentik be távozóikat, a szerződés hosszabbítókat és az újonnan érkezőket. Ez utóbbival kapcsolatban egyelőre nagy a csend a Kisvárda Master Good SE háza táján, azonban a klub vezetői nem ülnek ölbe tett kézzel. Azt már korábban bejelentették, hogy az idény végén távozik Udvardi Laura, Bouti Fruzsina és Veronika Habánová, de ismert az is, hogy érvényes szerződéssel rendelkezik Akijama Nacumi, Sápi Gréta és Nikoleta Trúnková. Továbbá hat játékos, köztük Siska Pálma egy évvel hosszabbította meg kontraktusát.

A harminc éves játékos négy szezon után döntött a kisvárdai folytatás mellett. Érdekesség, hogy a jelenlegi keretből ő erősíti egyhuzamban legrégebb óta a rétközieket. Nála korábban csak Tamara Radojevics igazolt a klubhoz, a szerb válogatott játékos 2017-ben írta alá első szerződését, azonban szülési szabadságát követően Békéscsabán kezdett ismét játszani és csak 2021-ben tért vissza Kisvárdára.

A debreceni születésű Siska Pálma szülővárosában nevelkedett és mutatkozott be az élvonalban, első élvonalbeli mérkőzésén nyolc találatot jegyzett az Érd ellen. Pályafutását Kecskeméten folytatta, majd Nyíradony következett, ahol huszonnégy mérkőzésen százharminchat találattal járult hozzá a hajdúsági NB I./B-s ezüstérméhez. Kisvárdára kerülve fokozatosan vette fel ismét az élvonal ritmusát.

– A másodosztályban kevesebbet edzettünk, mint itt, de türelmesek voltak velem, így hamar vissza tudtam rázódni az élvonal ritmusába. Ebben az osztályban azért sokkal gyorsabb a játék és az ütközések is keményebbek – emlékezett vissza a kisvárdai kezdetekre a csapat balátlövője, aki azt is elárulta, hogy nem sokat gondolkozott a folytatáson.

– Évről évre van mozgás a csapaton belül, de ez természetes. Jönnek, mennek a játékosok, mégis minden szezonban jó társaság alakul, akik nem csak a pályán, hanem azon kívül is egységet alkotnak és ennek szívesen voltam és a jövőben is leszek része. Az sem mellékes, hogy debreceni lévén közel lehetek a családomhoz, a barátaimhoz.

A játékos több mint száz mérkőzésen lépett pályára kisvárdai színekben, a számtalan küzdelemből szívesen idézi vissza a Magyar Kupa négyes döntőjét, valamint közel állnak a szívéhez a Debrecen elleni ütközetek is. De a nagy bravúroknak is mindig előkelő helye lesz az emlékei között.

– Tavaly a szezon elején sikerült utolsó másodperces találattal legyőznünk hazai pályán a Siófokot. Ebben a szezonban a múlt hétig kellett várni erre, igazi csapatmunkával szereztük meg a két pontot a Vác ellen – mondta Siska Pálma.

Mi pedig csak remélni tudjuk, hogy nem ez volt az utolsó, van a csapat tarsolyában még egy-két bravúr.