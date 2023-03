Az esztendő negyedik fordulóját rendezik hétvégén a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban. Szombaton és vasárnap egyaránt három mérkőzést rendeznek, a találkozók pedig már 15 órakor kezdődnek. Az Ibrány-Nyíregyháza II. találkozót március 28-án játsszák le a felek, az éllovas Újfehértó pedig szabadnapos lesz.

A Kemecse amilyen rosszul fejezte be az őszt, ugyanolyan gyengén rajtolt tavasszal, Resán Attila együttese idén egy döntetlenje mellett kétszer hagyta el vesztesen a gyepet, így már öt meccses nyeretlen szériában vannak. A tarpai nagy pofonból, ahol nyolcat kaptak, a Nyírbátor ellen lábalnának ki. A Nyírbátor sem lehet büszke idei teljesítményére, mert ugyan nyertek Nagyecseden, utána viszont kétszer is úgy kaptak, hogy még gólt sem rúgtak. A szintén rossz formát mutató Vásárosnamény a Mátészalkát látja vendégül. A házigazda együttes október elején, a Tarpa ellen aratta utolsó győzelmét, azóta kilenc találkozón hat vereség mellett csupán háromszor futotta erejükből döntetlenre. A Mátészalka viszont az Ibrány elleni sikerével ismét harcba szállt a dobogóért. A Nyírmeggyesnek sem áll túl jól a szénája, Körmös Miklós legénysége ugyan Ibrányban nyert, Naményból pedig egy ponttal távozott, de még így az utolsó helyen posztol. Szombaton annak a Mándoknak lesznek a vendégei, amely az idén még csak egy pontot szerzett.

Vasárnap a Nyírbéltek a Nagyecsed elleni vereséget követően a Tarpa ellen javítana. Nem lesz azonban egyszerű dolguk, hiszen Bubis Iván együttese a Nyírbátornak hármat, a Kemecsének nyolcat rúgva jelezte, hogy egyre jobb formában van. Ha így folytatják akár még számolni is kell velük a bajnokság hajrájában.

A szabadnapos Újfehértó mellett az újonc Kállósemjén mutatja a legjobb formát, Vologyimir Ovszijenko játékos-edző fiai hétről-hétre ellentmondást nem tűrően, sok gólt rúgva gyűjtögetik pontjaikat. Jelenleg a tabella második helyén állnak és első számú kihívói a bajnoki címre esélyes Újfehértónak. Ezúttal a Nagyecsedet fogadják, a papírforma hazai győzelmet ígér. A sérülésektől tizedelt Balkányhoz a Csenger látogat. A vendégek mestere, Barcsay István bízik csapata pontszerzésében.

Szombat

Kemecse (6.)-Nyírbátor (10.)

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Eddig nem nem tetszik a tavasz, bízom benne, hogy hétvégén kivirul az időjárás és végre ott folytatjuk, ahol ősszel abbahagytuk.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Nem téveszt meg minket a Kemecse múlt heti botlása. Biztos vagyok benne, hogy hazai pályán javítani szeretnének, de nekünk is lassan pontot, vagy pontokat kell gyűjtenünk, hogy kelljen hátrafelé tekintgetnünk.

Vásárosnamény (13.)-Mátészalka (4.)

Bardi Gábor, a Vásárosnamény edzője: – Jó csapat látogat hozzánk, ettől függetlenül szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Bízom benne, hogy az Ibrány elleni görcsoldó győzelem jó hatással volt a fiúkra. Tudjuk, hogy a Namény annál jobb csapat, mint amit a tabella mutat, mi azonban a győzelem igényével lépünk pályára.

Mándok (12.)-Nyírmeggyes (15.)

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Nagyon nehéz meccs lesz, de hát melyik nem az. Mindkét csapatnak nagy szüksége van a pontokra, ezért nagyon küzdelmes meccs van kilátásban. Azonban hazai pályán egyértelműen kijelenthetem, hogy csak a győzelemmel lennék elégedett.

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: –Igaz nemrég kezdtük a tavaszi szezont, de már 4-5 játékosunk bajlódik sérüléssel, így nem a legideálisabb létszámmal tudunk készülni a hétvégi mérkőzésre. Mindentől függetlenül győzni utazunk Mándokra és mindent megteszünk, hogy haza hozzuk a három pontot.

Vasárnap

Nyírbéltek (5.)-Tarpa (7.)

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Egy lendületes, fiatal csapat érkezik hozzánk, amely nem mellesleg nem kezdte rosszul a tavaszt. Mi még keressük a tavalyi formánkat, remélem vasárnapra midenki összekapja magát és itthon tartjuk a három pontot.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Szeretnénk javítani az idegenbeli mérlegünkön, ami nem lesz egyszerű most hiszen tudjuk, hogy ellenfelünk nagyon erős hazai pályán. Ezért is nagyon kemény mérkőzésre számítok.

Kállósemjén (2.)-Nagyecsed (9.)

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Egy felkészült csapat érkezik hozzánk de mi sem ölbe tett kézzel várjuk a találkozót, keményen készülünk. Arra törekszünk, hogy szép játékkal eredményesek tudjunk lenni és a három pontot itthon tartsuk.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Egy jó csapathoz látogatunk, amely újonc létére kifejezetten jól szerepel. Már az idejét sem tudják sokan, hogy mikor szenvedtek utoljára hazai pályán vereséget. Szeretnénk jó meccset játszani velük.

Balkány (11.)-Csenger (8.)

Mirgai László, a Balkány edzője: – Múlt héten sok beteggel álltunk ki, sajnos a helyzet erre a hétre sem változott sokat, csak négyen tudtunk edzeni. Fogalmam sincs kit tudok a pályára küldeni, de bízom benne, hogy lesz hadra fogható tizenegy emberem. De így is mindent meg fogunk tenni a pont, vagy a pontok megszerzéséért.

Barcsay István, a Csenger edzője: – A tavaszi szezont jól kezdő együttes vendégei leszünk. Remélem, hogy ennek ellenére sikerül megszereznünk első idegenbeli pontunkat. Bízom benne, hogy ebben partnerek lesznek a fiúk is.