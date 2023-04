Szerdán elkezdődik a bajnoki bronzcsata a Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen. A fürediekkel az alapszakasz során két izgalmas mérkőzést játszott a Fatum-Nyíregyháza, hazai környezetben 3:1-re sikerült győzni, majd idegenben 3:2-re kaptak ki a mieink. Annak a találkozónak nagy volt a tétje, ugyanis nyíregyházi siker esetén a harmadik helyen zárhattuk volna az alapszakaszt, és könnyebb út vezethetett volna a négy közé.

Nyerte is az első két szettet a Nyíregyháza, de aztán előbb egyenlítettek a hazaiak, majd a döntő játszmát – és ezzel a meccset is – megnyerte a Szent Benedek. Így pedig ők zártak a harmadik pozícióban, majd három mérkőzés alatt legyőzve az Újpestet az elődöntőbe jutottak. Itt viszont a Békéscsaba megállította őket, igaz, nagyon szoros találkozókon. A csabaiak hazai környezetben, majd Balatonfüreden is döntő játszmára kényszerültek, az utolsó meccset viszont 3:0-ra hozták, így söpréssel jutottak a fináléba.

A mieink óriási csatát vívtak a Kaposvárral, és csak az ötödik meccs döntött a Fatum javára, majd a Vasas nyerte az elődöntős párharcot, így a harmadik helyért csatázhatunk. A csapat egy rövid pihenőt követően már a bronzmérkőzésekre koncentrált.

– Nagyon motiváltak a lányok, szeretnének javítani az elődöntő harmadik mérkőzésén mutatott játékon. Feltérképeztük ellenfelünk erősségeit és gyenge pontjait, így tisztában vagyunk azzal, hogy miként lehetünk ellenük eredményesek – vezette fel a párharc első mérkőzését Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője, de azt sem hallgatta el, hogy akadnak azért gondok is. – Van pár sérültünk, így nem tudom, hogy milyen kezdőt tudok a pályára küldeni. Remélem, hogy a második mérkőzésre már megoldódnak a gondjaink.

A párharc résztvevői egyaránt 3-0-ás vereséggel búcsúztak az elődöntőben, a balatonfürediek azonban kétszer is csak döntő szettben kaptak ki, amely megfelelő önbizalmat adhat nekik a folytatásra.

– Az alapszakasz második mérkőzésén februárban ugyan kikaptunk tőlük, de az első két játszmában mutatott játékunkra alapozhatunk. Ha jó nyitásokkal kezdünk és pontos, szorgalmas mezőnymunkával meg tudjuk fogni ponterős játékosaikat, valamint precízen fejezzük be akcióinkat, akkor idegenben is lehet keresnivalónk – reagált a felvetésre Tomás Varga.