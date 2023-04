A korábbi magyar válogatott hálóőrök foglalkozásain tizenkilenc vármegyei fiatal vett részt.

– A Szegedi Károly Sport és Szabadidőközpont ideális helyszínt biztosított az egész napos szakmai munkának – kezdte a „Kapusbravúr” elnevezésű szakmai nap értékelését Farkas Andrea. A Dunaferrel Bajnokok Ligáját (1999) nyerő, több mint 130-szoros válogatott korábbi hálóőr hozzátette, a gyerekek nagyon nyitottak és érdeklődőek voltak, lelkesen vetették bele magukat az edzésgyakorlatokba, feladatokba, és oldott légkörben tudtak beszélni a céljaikról, nehézségeikről.

A kapusképző nap része volt egy csapatépítő, játékos foglalkozás is, amit Farkas Andrea vezetett.

– Ezt is nagyon élvezték a gyerekek, megismerték egy kicsit jobban egymást is, és talán saját magukat is.

Farkas Andrea, aki egy évet (2017-18) Mátéfi Eszter oldalán Kisvárdán is dolgozott, portálunknak elárulta, a kapusedzői hivatását akarta kiegészíteni azzal, hogy „kitanulta” a mentáltréner szakmát. Szükségét érezte, hogy a tanítványait ily módon is segítse a céljaik eléréseben és a nehézségeik leküzdésében.

– Azt tapasztaltam, hogy pusztán a technika gyakorlása révén még nem lesz senkiből sikeres felnőtt sportoló, ahhoz mentálisan is erősnek kell lenni. Nemcsak kézilabdázókkal, más sportágok képviselőivel is foglalkozom. Látványos sikereket érek el, és a sportolók, a szülők és az edzők visszajelzései is megerősítenek abban, hogy érdemes ezzel foglalkoznom – mondta.

Természetesen a Ferencvárossal két alkalommal magyar bajnokságot nyerő, kétszeres KEK-győztes kapus, Pastrovics Melinda véleményére, tapasztalataira is kíváncsik voltunk.

– Ez már az ötödik tematikus kapusképző napunk volt az országban, és nyugodtan mondhatom, ez is remekül sikerült. Olyan sokan jelentkeztek, hogy még egyszer vissza szeretnénk jönni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe és tartunk majd még egy szakmai napot. Kemény munkát végeztünk a fiatalokkal, köszönjük az előzetes szervezést a vármegyei kézilabda szövetségnek – mondta a legutóbb Siófokon dolgozó szakember.

TG