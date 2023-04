A magasugrók mindig különlegesnek tűntek és valószínűleg azok is. Nem csak azért, mert szeretnek a magasba jutni, hanem amiatt is, hogy az övék az egyik leglátványosabb, legizgalmasabb és legidegfeszítőbb versenyszám az atlétikában, ahol az erőnek, a technikának, a taktikának és a szívnek is a helyén kell lennie – vezette fel az atletika.hu a tizenhétszeres magyar bajnok (tíz fedettpályás, hét szabadtéri győzelem) Bakosi Péterrel készített anyagát.

Péter édesapja- és egyben az egyik edzője, Bakosi Béla klasszis hármasugró volt, aki fedettpályán lassan közel negyven éve még mindig országos csúcstartó. Ilyen előzmények után könnyű azt gondolni, hogy nem is választhatott mást, mint az atlétika.

– Csak az volt a szempont, hogy sportoljak valamit és gyerekként sok mindent kipróbáltam, úsztam, fociztam, kosárlabdáztam, kézilabdáztam és persze atlétizáltam is. Mivel későn érő típus voltam, 15 éves korom körül dőlt el, hogy az atlétikát választom. Pedig kosárlabdában korosztályos magyar bajnoki bronzérmes lettem, tehát volt sikerélményem, mégis az atlétika mellett döntöttem – válaszolta a szakportál kérdésére Bakosi Péter.

– Jobban megtaláltam a helyem egyéni sportágban, mint a csapatjátékban. Itt ugyanis jobban függ tőled az eredmény, a befektetett munka eredménye jobban visszajön, mint a csapatsportágakban, ahol a többiek teljesítménye is befolyásoló tényező – tette még hozzá.

A nyíregyházi magasugró azt is elmondta, hogy szereti, ha tőle függnek a dolgok és nem csak a sportban, hanem az élet minden területén.

– A szüleim például szerették volna, hogy továbbtanuljak, meghallgattam őket, de én döntöttem el, hogy merre megyek tovább. A debreceni egyetemen gazdasági informatikusnak tanultam, de két év után befejeztem, mert nem azt adta, amikre számítottam. Végül váltottam és nemrégiben fejeztem be a műszaki menedzser képzést MsC szinten.

Annak ellenére, hogy a magasugrás egyéni szám, mégis kell egy csapat, jó edzőtársak és edzők az eredményes szerepléshez. Péter régóta édesapjával dolgozik, annak ellenére, hogy ő hármasugró volt, de ez nem okozott egyetlen percig sem problémát.

– Ő is sok mindent kipróbált, és hármasugróként eljutott 210 cm-ig magasugrásban, tehát tudja, hogy mi ez. Meg egy csomó technikai elem ott is megvan, a szökdelések például, amelyeket ő technikailag nagyon magas szinten tud, az erőfejlesztéshez pedig szintén nagyon ért. A szabadtéri 226 cm-es egyéni csúcsomat is nála ugrottam, jelenleg pedig ő az erőnléti edzőm – fogalmazott Bakosi Péter, akinek néhány éve Deutsch Péter a technikai edzője.

– Már korábban is dolgoztunk együtt, de az utóbbi két évben vált rendszeressé a közös munka. Ahhoz, hogy az ember egy szint után előrébb tudjon kerülni, néha egy lépést hátra kell lépni és onnan újra felépíteni a mozgást. Most ez zajlik, ebben segít sokat Péter. Jól haladunk, az elmúlt egy évben stabilan versenyeztem. A főversenyek azonban nem jöttek össze igazán. A 2022-es szabadtéri Eb előtt egy hónappal törtem el az orromat és emiatt ott volt egy kéthetes kihagyásom, plusz a nagy versenyektől el voltam szokva. Fedettpályás szezon közben kaptam el a koronavírust és emiatt nem sikerült a fedettpályás Európa-bajnokság. De úgy érzem, most jó úton járunk. A budapesti világbajnokságig szerintem tudok fejlődni az edzőim segítségével.

A világbajnokságra kétféleképpen lehet kvalifikálni, konkrét szint alapján és ranglistapontokkal, illetve ranglista helyezésekkel.

– A szint 232 cm, ezt a jelenlegi mezőnyben talán 7-8 atléta tudja majd hozni. A többiek, köztük én is, a ranglista alapján kerülhetünk be a 36 fős mezőnybe. Jelenleg a huszonhatodik helyen állok, a legjobb öt verseny eredményéből kettő gyenge, ezen szeretnék a nyáron még javítani. Végül is nem számít, hogy hányadik helyen kerülök be a mezőnybe, csak ott legyek. Akkor végre visszakapok valamit cserébe azért a sok munkáért, amit ebbe beletettem. A riói olimpiáról épphogy lemaradtam, Tokió előtt nem voltam formában, így megint nem jutottam ki, a hazai vb-n viszont mindenképpen ott akarok lenni. Szeretnék bekerülni a döntőbe. Jó lenne megdönteni az egyéni csúcsomat, vagy akár az országos csúcsot is, amelyet Boros László tart 228 cm-rel. Egy ilyen versennyel nagyon elégedett lennék. Lassan harmincéves leszek, de úgy érzem, most jöhet el az én időm. Már említettem, hogy későn érő típus vagyok, úgyhogy bízom abban, hogy az a 15-16 év, amit ebbe beletettem, most fog kamatozni. A magasugrás egyébként is olyan sportág, amelyre meg kell érni. A holland Amels Douwe például 2013-ban U-23-as Eb-t nyert, majd 10 évig dolgozott keményen, mire elért egy újabb nagy sikert, első lett a 2023-mas fedettpályás Európa-bajnokságon. Szóval bízom benne, hogy nekem is tartogat még jó eredményeket ez a sportág.