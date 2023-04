El sem lehetett volna képzelni szebb időt szombat délutánra Leveleken, ahol a Spartans második győzelmét is meg akarta szerezni. Ám ahhoz egy igen nehéz keleti derbit kellett megnyerniük a szabolcsiaknak a DEAC Gladiators ellen.

Már az első negyedben érezhető volt, hogy a gladiátorok kemény futójátéka sok gondot okozhat a Spartans védelmének, hiszen a Farkas Sándor-Puskás Péter tandem szépen szedegette a yardokat. A passzoknál viszont résen volta a hazai defense: Varga János ott folytatta, ahol abbahagyta és kétszer is leszedte a levegőből Demkó Balázs átadását. A másodikat kihasználva pedig Tóth Gábor futotta meg a vezetést érő TD-t, majd az ezt követő kétpontost is (8-0).

A második játékrészben hamar növelte előnyét a szabolcsi együttes Nagy Balázs elkapásával, de Farkasnak sikerült egy futással faragni a hátrányon (14-6). Ezután egy nagyon kemény küzdelem alakult ki, hiszen a spártaiak nem tudták kihasználni akciósorozatukat, míg a félidő végén a Gladiators közel állt ahhoz, hogy újabb touchdownt szerezzen. Maradt azonban az egy labdabirtoklásnyi különbség a szünetre.

Egy teljesen más arcát mutatta a harmadik negyedben a Spartans, amelynek a támadósorát az egykori gladiátor, Németi Soma futásai pörgették fel a leginkább (20-6). Végül Garai Ádám ért be az end zone-ba, de később már Németi is keményen megdolgozott azért, hogy feliratkozzon a pontszerzők közé (28-6). A védelemnek is akadt dolga bőven, de Makkai Patrik vezényletével sikerült a debreceni támadósort elbizonytalanítani.

Ugyan az utolsó játékrészben még némi esélye volt a Debrecennek, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe, de Salga Zsolt elkapása gyakorlatilag el is döntötte a találkozót (34-6). Farkasnak ugyan sikerült még egyszer beérnie a pontszerző területre, de a végén Tóth egy touchdownnal, míg Salga egy kétpontossal kialakította a végeredményt. A Spartans így 42-12-es sikert aratott a DEAC Gladiators elleni keleti rangadón és sorozatban második meccsét nyerte meg.

„Azt meg kell hagyni, hogy a defense ma kitett magáért annak ellenére, hogy szorosnak nézett ki az eredmény az első félidőt követően” – kezdte értékelését dr. Szépe József csapatvezető. – „Az első két negyedben viszont a támadósor nem tudta pontokkal lezárni azokat a fontos drive-okat, amiket szépen felépített. A második félidőben azonban a hibák eltűntek és látszott, hogy eredményesebben tudott játszani az offense. Szerintem a szünet után mentálisan stabilabbak voltunk, mint az ellenfél, így több pontot tudtunk szerezni. Még azért érződik, hogy tipikusan szezon eleji légkör van a fejekben, de szerencsére feljebb menekülünk a tabellán. Szeretnénk az alapszakasz végére elérni a célunkat, ami az első kiemelés lenne. Ehhez pedig a lehető legtöbb meccset kell megnyernünk, ami egyben egy győzelmi kényszert is rak ránk. Nem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, mint tavaly, amikor is idegenben kellett a wild card körben játszanunk.”

A Spartans legközelebb május 13-án a Diósd Saints-cet látja vendégül.



Spartans – DEAC Gladiators 42-12 (6-0, 6-6, 14-0, 14-6)

Pontszerzők: Tóth Gábor 2 TD, Garai Ádám, Nagy Balázs, Németi Soma, Salga Zsolt 1-1 TD, Tóth Gábor 2 PAT, Salga Zsolt 1 PAT, illetve Farkas Sándor 2 TD

Fotó: Szolnoki Annamária