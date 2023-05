A közelmúltban a horvátországi Varasd adott otthont a a felnőtt, és az U18-as teke világbajnokságnak, valamint az U14-es világkupának. Az eseményen a nyíregyházi színeket ifj. Szojka Miklós képviselte, akire joggal büszke Cseszlai Sándor, a Nyíregyházi TK elnöke.

– Miki édesapja felnőtt csapatunk oszlopos tagja és az ő hatására kezdte el ezt a sportágat 9 éves korában. Hamar megmutatkozott, hogy van érzéke hozzá, amely mellé szorgalom is párosult, így ma már kihagyhatatlan az ifjúsági csapatunkból és a felnőtt gárdánkba is helyet követel magának – méltatta az elnök az ifjú tehetséget. – Korábban Fehér László személyében adtunk már ifjúsági válogatottat, aki szép karriert futott be, többek között ifjúági világbajnoki címet szerzett és később szövetségi kapitány is volt – tette még hozzá.

– 2018-ban kezdtem el járni, először apával jöttem el egy nyílt napra és nagyon megtetszett ez a sportág. Az első kiemelkedő eredményemet tavaly értem el, az ifjúsági csapattal megnyertük a bajnokságot – mondta ifjú Szojka Miklós, akinek egyéni csúcs 583 fa, amellyel éremesélyes volt a horvátországi megméretésen, sajnos azonban a bravúr nem jött össze.

– Reggel 8-kor kezdtük a dobást, aztán egy technikai hiba miatt felfüggesztették a versenyt, majd este hatkor kerültem újra dobóállásba, ekkor már fáradt voltam, nem tudtam megfelelően koncentrálni, így nem is sikerült úgy teljesítenem, ahogy azt vártam magamtól – fogalmazott kissé csalódottan.

Ijf. Szojka Miklós egyéniben 531 fás teljesítménnyel az ötödik helyet szerezte meg, vegyes párosban a győri Szabó Boglárkával az oldalán pedig a hatodik helyen végzett.

Búslakodásra azonban semmi oka, hiszen még hosszú és eredményes pályafutás áll előtte. Ismerve szorgalmát és elhivatottságát biztosak vagyunk benne, hogy sok szép eredményéről tudunk majd beszámolni a jövőben.