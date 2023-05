Terenzano, Mureck, Daugavpils és Debrecen kipiválva! Ezek voltak a helyszínei a salakmotoros Európa-bajnoksági idei selejtezőinek. A négy versenyről négyen-négy jutottak tovább, hogy jövő vasárnap, május 14-én Nagyhalászban a Challenge verseny kivívhassák a továbbjutást a kontinensbajnoki fináléba.

A tét tehát óriási lesz a Nagyhalászi Speedway Ringen amely már többször bizonyította, hogy immáron a vaspapucsos világ jegyzett oválja.

Négy esztendő után lesz ismét SEC-Challenge Nagyhalászban. Az akkori viadal hatalmas érdeklődés előtt remek versengést hozott. Az ideire is meg van minden esély, hiszen már megvan a mezőny. A selejtezők a dán motorosok sikereit hozták, hiszen négyen is rajthoz állnak majd Nagyhalászban, és az egyik tartalék is honfitársuk. A lengyeleket hárman képviselik és nem kis meglepetésre a finnek is két versenyzővel érkeznek. Az említett nemzetek lobogói mellett cseh, német, francia, lett és svéd zászló is kell majd a pályára. Kilenc nemzet szövetségei képviseltethetik majd magukat. Sajnos magyar induló nem vívta ki a továbbjutást a selejtezőből, ám szabadkártyásként Magosi Norbert indulhat. A tartalékok egyike pedig Bárány Márk, a halászi klub tavalyi magyar bajnoki bronzérmese

A mezőny tagjainak nevét böngészve a legnagyobb halat a svéd Antonio Lindbäck jelenti, aki hráom Grand Prix-futamot is megnyert és többször állhatott még dobogóra. Többen bírnak már nagy sikerekkel, közülünk öten szerezhetnek újabb babért azzal, hogy bejutnak az Európa-bajnokság döntőjébe. A négy évvel ezelőtti mezőnyből is lesz a lett Andzej Lebedevs, a dán Michael J. Jensen. A cseh Jan Kech aki 2019-ben az U 21-es Eb-selejtező nagyhalász versenyét 14 ponttal nyerte.

A rajtlista

1. Grzegorz Zengota (lengyel)

2. Jan Kvech (cseh)

3. Martin Smolinski (német)

4. Mads Hansen (dán)

5. Antonio Lindbäck (svéd)

6. Andreas Lyager (dán)

7. Kacper Woryna (lengyel)

8. Frederik Jakobsen (dán)

9. Timo Lahti (finn)

10. Antti Vuolas (finn)

11. Dimitri Berge (francia)

12. Michael Jepsen Jensen (dán)

13. Szymon Woźniak (lengyel)

14. Andzejs Lebedevs (lett)

15. Jacob Thorssell (svéd)

16. Magosi Norbert

Tartalék

17. Niels K. Iversen (dán)

18. Bárány Márk (Magyarország)