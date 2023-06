A Fehérgyarmat ebben a szezonban is Varga László játékos-edző vezetésével vágott neki az alaposan megerősödött NB II.-es bajnokságnak. Keretükben történt némi változás, többen távoztak, öten viszont érkeztek, köztük a gólerős Pánczél Zoltán. A játékos-edző szeptemberben elmondta, hogy véleménye szerint az előzőekhez képest erősödött a keretük, játékuk gyorsabb lett, de arról is szót ejtett, hogy kevesen vannak, így korlátozottak a cserelehetőségei. A szamoshátiak aztán az ősz folyamán nem kényeztették el az értük szurkolókat, kilenc vereségük mellett mindössze kétszer hagyták el győztesen a pályát és a tizedik helyről várták a folytatást.

Fordulás után hazai mérkőzései felén pontot szereztek, legyőzték a Kazincbarcikát és a Újfehértó gárdáját, valamint bravúros döntetlent játszottak az Acélvárossal. Idegenben azonban négy vereségük mellett azonban csak egy Balmazújváros elleni döntetlenre futotta erejükből. Így végül tíz pontjukkal a tizedik helyen fejezték be a pontvadászatot.

– Az ősszel gyűjtött négy pont ellenére pozitív szemlélettel vágtunk neki a tavasznak, de tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, mert nem sikerült télen megerősíteni a keretünket – kezdte értékelését Varga László, játékos-edző. – Ennek ellenére mindent megtettünk az eredményes szereplés érdekében. Voltak jó meccseink, hazai pályán több csapatnak is feladtuk a leckét, nem adtuk olcsón a bőrünket. A két győzelem mellett ki kell emelnem az Acélváros elleni döntetlenünket, amelyen az utolsó pillanatban sikerült pontot mentenünk. Idegenben azonban nem sok babér termett nekünk, a balmazújvárosi döntetlen mellett azonban szinte végig nyílt volt a mérkőzés Kisvárdán és Tiszavasváriban is. Hiába játszottunk végig nagy szívvel a szezonban, a saját korlátainkat nem tudtuk átlépni. Külön köszönettel tartozok a vezetőségnek, Tankóczi Gyula bácsinak, Szűcs Józsefnek , akik biztosították a feltételeket és nem utolsósorban nagy számú és lelkes szurkolótáborunknak, akik mindig űztek, hajtottak bennünket – zárta Varga László.

A folytatással kapcsolatban Varga László elmondta, hogy a kiírás értelmében kiestek, de az átszervezések miatt elképzelhető, hogy ismét az NB II.-ben indul majd a csapat.

Végeredmény

10. 22 4 2 16 675-743 10

Hazai pályán

11 2 1 8 336-364 5

Vendégként

11 2 1 8 339-379 5

Házi góllövőlista. 162 gólos: Pánczél Zoltán. 115 gólos: Varga László. 73 gólos: Fekete István. 60 gólos: Péter Gábor. 39 gólos: Siket Tibor. 33 gólos: Varga Kristóf, Gaál Roland. 27 gólos: Czeglédi Péter, Papp Péter. 24 gólos: Csapos János. 21 gólos: Czeglédi Bence. 19 gólos: Diószegi Szabolcs Kornél. 14 gólos: Kotvász András. 12 gólos: Kovács István Kolos. 11 gólos: Varga József Armand. 3 gólos: Csapos Ádám. 1 gólos: Zsoldos Ádám. Szender Szilveszter.