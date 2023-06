A Kisvárda Master Good SE az előző idényt a hetedik helyen fejezte be, így a folytatásra magasra helyezte maga elé a lécet. Bakó Botond arról beszélt a május végén befejeződött szezon előtt, hogy nem lehetetlen bekerülni az első hatba, ez véleménye szerint elsősorban a csapat stabilitásán és a mentális erején múlhat. De azt is hozzátette, hogy nehéz lesz a bajnokság, elnézve a játékosmozgásokat, a csapatok komolyan erősítettek, ennek ellenére sok olyan gárda van, amelynek teljesítménye előre nem jósolható meg. Megemlítette azt is, hogy nem szabad evidenciának venni, hogy akik tavaly mögöttük végeztek, azokat automatikusan idén is meg fogják előzni. Az pedig nehéz kérdés, hogy az előttük végzők közül kiket lehet reálisan befogni. A csapat felkészülését jónak ítélte meg, a hat újonnan érkezőnek megtalálta a rendszerben a helyét, így a csapat bizakodva vághatott neki a szezonnak.

A Kisvárda Master Good SE augusztus végén a Győr elleni előrehozott hazai mérkőzéssel kezdte, és január 29-én a Debrecen vendégeként zárta a bajnokság első szakaszát. A csapat ez idő alatt öt győzelme mellett kilenc vereséget szenvedett. Ezzel 10 ponttal a 11. helyről várta a folytatást, az elmúlt évek tendenciáját figyelembe véve azonban ennél talán mindenki jobb eredményre számított. A folytatásban aztán hétgólos vezetésről kikaptak Fehérváron, majd az MTK otthonából is pont nélkül tértek haza. Ez utóbbi Bakó Botond állásába került, a menedzsment felmentette a vezetőedzőt a további munkavégzés alól. A megüresedett posztot, mint ahogy 2019-ben is, házon belül oldották meg a rétköziek, a hátralévő 11 mérkőzésen Bányász-Szabó Valéria szakmai igazgató látta el a vezetőedzői teendőket, munkáját Dévényi János segítette. Vezetésükkel a csapat 10 pontot gyűjtött, és a 9. helyen zárta a szezont.



– Az edzőváltás mindig törés egy csapat életében. Az MTK elleni vereséget követően volt két hetünk a következő mérkőzésig, ezért a lányok kaptak pár nap pihenőt, hogy gondolják át az eddig történteket, és készüljenek fel mentálisan a folytatásra. Azt kértem tőlük, hogy tiszta fejjel jöjjenek vissza – mondta Bányász-Szabó Valéria. – Legfontosabb feladatunk az volt, hogy minél több pontot gyűjtve kerüljünk el a veszélyes zónából.

Következett a Budaörs elleni találkozó, amelyet a csapat megnyert, ráadásul két góllal, ennek azért volt jelentősége, mert ezzel egyenlő pont esetén az egymás elleni összevetésben Karnik Szabináék álltak jobban.

– A tendencia azt mutatja, hogy egy edzőváltás után a csapat összekapja magát, ez ezúttal is így volt. Hogy ennek milyen lelki tényezői vannak, arra nem tudom a választ, meg egyébként is azt szokták mondani, hogy a női lélek kifürkészhetetlen.

A folytatásban hozták kötelezőt Érden, majd kikaptak Siófokon, aztán egy kiélezett végjátékban megszerezték a két pontot a Vác ellen. Aztán beindult a hullámvasút.

– Azt gondoltuk, hogy a Vác ellen szerzett két pont nagy lendületet ad a csapatnak, sajnos nem így lett, utána érthetetlen teljesítményt nyújtva, több mint tíz góllal kikaptuk a NEKA otthonában. Az igazi mélypont azonban a Debrecen elleni hazai meccsünk volt, amelyen összesen kilenc gólra voltunk képesek. A miértekre azóta sem tudom a választ. Mindezek mellett nagyon magabiztosan nyertünk Békéscsabán, és Dunaújvárosból is elhoztuk a két pontot.

A csapat zárásként vereséget szenvedett a Fehérvártól. Beszédes adat, hogy a negyedik legkevesebb gólt kapták, védelmük tehát az előző évekhez hasonlóan megőrizte stabilitását, támadásban azonban adósak maradtak a jól teljesítménnyel. Az idény legnagyobb pozitívuma, hogy Juhász Gréta személyében ismét ad a csapat játékost a válogatottba.

– A szezon nagy tanulsága, hogy a fiatal játékosoknak meg kell tanulnia, hogy minden meccsen hozzanak egy megbízható, jó átlagot, ilyen kilengések, amelyeket produkáltunk, sem egyénileg, sem csapaszinten nem megengedhetők. Ha ezeket sikerült volna kiküszöbölnünk, akkor teljesíthető lett volna a szezon előtt kitűzött cél – zárta Bányász-Szabó Valéria.

A Kisvárda július 12-én már új edzőjével, Józsa Krisztiánnal kezdi meg felkészülését a következő szezonra.

Végeredmény

9. 26 10 - 16 597-689 20

Hazai pályán

10. 13 6 - 7 306-336 12

Vendégként

9. 13 4 - 9 291-353 8

Házi góllövőlista. 87 gólos: Karnik Szabina. 83 gólos: Juhász Gréta. 75 gólos: Akijama Nacumi. 51 gólos: Siska Pálma, Udvardi Laura. 45 gólos: Mérai Maja. 39 gólos: Tamara Radojevics, Sápi Gréta, Nikoleta Trúnková. 34 gólos: Bouti Fruzsina. 24 gólos: Alekszandra Sztamenics. 18 gólos: Veronika Habánková. 6 gólos: Simona Szarková. 2 gólos: Nada Micsevszki. 1 gólos: Kadlicsek Zea, Krisztina Graova.

Kapusstatisztika (lövés/védés)

Krisztina Graovac: 462/134 (ebből 6 hétméteres) 29%

Mátéfi Dalma: 417/95 (ebből 8 hétméteres) 23%

Játékpercek (mérkőzés/perc/átlag) top 5

1. Karnik Szabina 26 1107 42:36

2. Mérai Maja 26 978 37:37

3. Juhász Gréta 26 941 36:13

4. Sápi Gréta 26 817 33

5. Udvardi Laura 26 817 31:27