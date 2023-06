A vármegyei II. osztály Gémtech csoportjának bajnokaként szerzett jogot a Nyírbéltek arra, hogy a 2022-2023-as szezonban már az élvonal mezőnyét erősítse. Újoncként pedig nem is vallott szégyent, ősszel odahaza veretlen maradt, s habár a tavasz már nem sikerült ilyen jól, de összességében eredményes szezont zárt a gárda.

A remek ősz megadta az alapot

– A másodosztályú bajnokcsapat gerince egyben maradt, így a tisztes helytállást tűztük ki magunk elé célként, sőt mertünk nagyobbat is álmodni, így az első nyolc-tíz hely elérését céloztuk meg – kezdte visszatekintését megkeresésünkre Körmös Miklós vezetőedző. – Szerencsére nagyszerűen sikerült az őszi szezonunk, ami megalapozta ezt a végső hetedik helyet. Az idény második felében már voltak problémáink, ebben közrejátszottak a sérülések, illetve az, hogy néhány játékosunk munkahelyi elfoglaltság miatt távozott. Összességében azonban maximálisan meg vagyunk elégedve azzal az eredménnyel, amit elértünk, sőt mondhatjuk úgy is, hogy még az előzetes várakozásokon felül is teljesítettünk.

Amennyiben a statisztikát nézzük, akkor hatalmas szakadék tátong a hazai, illetve az idegenbeli mérkőzések között. Míg hazai pályán 31 pontot gyűjtött a csapat, addig idegenben csak hét pont került a gárda neve mellé, ami a pontvadászat legrosszabb idegenbeli mérlege lett.

– A hazai pálya előnye, az nálunk kétszeresen is adja magát, hiszen otthon mindössze háromszor kaptunk ki, a Tarpától, a Mándoktól és a Mátészalkától. Idegenben azonban sokszor kijött a rutintalanság és a megilletődöttség a srácokból, de azokon a meccseken sem vallottunk szégyent, nagyon sokszor csak egy gólokkal kaptunk ki. Elismerést érdemel, hogy a bajnoki címre hajtó, meghatározó csapatokat is meg tudtuk otthon verni.

Természetesen erre az eredményességre a jövőben is lehet építeni, így a csapat bizakodva tekint előre a 2023-2024-es évad rajtjára.

A cél a stabilitás megteremtése

– A jövő évi céljaink sok mindentől függenek. Elég rövid a kispadunk, így mindenféleképpen erősítenünk kell – zárta gondolatait a nagyközség csapatának trénere. – Remélem, hogy az alapembereink közül nem lesznek távozók, s amennyiben minden klappolni fog és miért ne klappolna, akkor jövőre is az első tízben zárhatunk. Ezen felül szeretnénk a vármegyei bajnokság egyik stabil, meghatározó egyesületévé válni és ezért minden tőlünk telhetőt meg is fogunk tenni.

Nyírbélteki számok

Végeredmény

7. hely 28 12 2 14 36-46 38

Hazai pályán

4. hely 14 10 1 3 30-20 31

Idegenben

15. hely 14 2 1 11 6-26 7

Házi góllövőlista: 14 gólos: Szabó Steven. 8 gólos: Fleisz Zsolt. 6 gólos: Jónucz Dániel. 2 gólos: Bákai Balázs, Nemes Zoltán, Orosz Engelbert. 1 gólos: Sárga Zsolt, Szabó Ádám.