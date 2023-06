Mint arról korábban beszámoltunk, a női Extraliga alsóházi rájátszásának első hétvégéjén a NAC Nyíregyháza legyőzte a Szegedet és a Pécset, valamint vereséget szenvedett a Nagykanizsától. Múlt hétvégén a Marczibányi téri Ormai-csarnokban találkoztak a csapatok, hogy szombaton és vasárnap lejátsszák az alsóházi rájátszás utolsó három mérkőzését. A tömbösített játéknapokon állt ismét asztalhoz Dorogi János csapata, a mieink szombaton az Ajka ellen kezdték meg a küzdelmeket. Az összeszokott Laskai Írisz, Adamik Csenge páros ismét jól muzsikált, ugyan csak öt szettben, de szállították az első győzelmet. A folytatásban mindketten hozták egyéni mérkőzéseiket, a végén Fülöp Szilvia is hozzá tett egyet, így Dorogi János lányai sikerrel indították a hétvégét.

– Ez egy jól sikerült mérkőzés volt, amelynek emeli értékét, hogy az Ajka az előző szezonban a legjobb négy közé jutott. Nem mondom, hogy bravúr, de erőt adott a folytatásra a lányoknak – mondta Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője.

Vasárnapi első mérkőzésükön a Soltvadkert ellen állt asztalhoz vármegyeszékhelyünk Extraligás csapata. Párosunk győzelme után sorrendben négy egyéni találkozójukat is elveszítették, így nagy hátrányban kerültek, végül vereséget szenvedtek.

– Ezen a találkozón kulcsembereink nem szállították a győzelmeket, így szinte kilátástalan helyzetbe kerültünk, amelynek vereség lett a vége – értékelt röviden Dorogi János.

A nap másik találkozóján a Békés volt a mieink ellenfele. Nehezen indult a találkozó, párosunk, valamint az őket követő Pad Franciska is kétszettes hátrányból fordítva nyert. Innentől aztán nem volt mese, Adamik Csenge, Pad Franciska és Laskai Írisz szettvesztés nélkül hozta mérkőzéseit, ezzel a csapat magabiztos sikerrel zárta az alsóházi rájátszást.

Az együttes az összesítésben végül a harmadik helyen végzett Ajkával azonos pontszámmal a negyedik helyen fejezte be az alsóházi rájátszást. Így a mögöttük végzett Békéssel, Péccsel és Szegeddel egyetemben az NB I. első két helyezettjével játszik az Extraligába maradást jelentő két helyért, hiszen a következő szezonban ismét tizenkét csapatos lett a női elitmezőny.

– A helyzetet árnyalja, hogy az NB I. bajnoka a Nagykanizsa második számú csapata lett és a szabályok értelmében a legmagasabb osztályban egy egyesület csak egy csapatot indíthat. Ami biztos, hogy a második helyezett Vecsés biztosan asztalhoz áll a feljutásért, a Békés jövője viszont még bizonytalan.

Az osztályozót a tervek szerint augusztus első hétvégéjén rendezik, amelyen a NAC Nyíregyháza esélyes arra, hogy megőrizze élvonalbeli tagságát.

Női extraliga, alsóházi rájátszást

NAC Nyíregyháza-Ajka 6:4

Győztek: Laskai 2, Adamik 2, Fülöp és a Laskai, Adamik páros.

Soltvadkert-NAC Nyíregyháza 6:3

Gy.: Tarsoly, Laskai és a Laskai, Adamik p.

Békés-NAC Nyíregyháza 3:6

Gy.: Laskai 2, Adamik 2, Pad és a Laskai, Adamik p.