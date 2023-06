Sorozatban hét győzelemmel kezdte a 2022-2023-as bajnoki idényt az Újdombrád, amely tavasszal is megőrizte magabiztosságát, így végül megnyerte a vármegyei II. osztály Nyírerdő csoportját.

Végig kitartott a lendület

– A vezetőség előzetes terve az volt, hogy a dobogó környékén végezzen a csapat – kezdte értékelését megkeresésünkre Balla János vezetőedző. – A tavalyi eredmények alapján erre meg is volt a reális esélyünk. Személy szerint azért én titokban bíztam abban, hogy a dobogó az mindenféleképpen meg lesz, de azért ennél egy kicsit többre tartottam a társaságot, ami a végén be is igazolódott. Remekül kezdődött az idény, nem kellett túl sokat várnunk az első jól sikerült meccsünkre, hiszen rögtön egy gólzáporos győzelmet arattunk a Tiszakanyár otthonában. Ezt követően viszont majdnem jött a negatív pofon, Szabolcsveresmarton olyannyira kellemetlen szituációba kerültünk, hogy a szünetben már 3–0-ra vezetett az ellenfél, sőt ez a 72. percig ki is tartott. Onnantól viszont nagyon jól futballoztunk, ledolgoztuk a három gólos hátrányunk, sőt az utolsó percekben a győztes találatot is megszereztük. Ez az összecsapás olyan lendületet adott a csapatnak, hogy ezt követően hét győztes meccsig meg sem álltunk és szerencsére ez a lendület egészen a szezon legvégéig kitartott.

Hazai pályán nem is szenvedett vereséget a csapat, tíz győzelem mellett kétszer játszott döntetlent, a bajnoki címet pedig végül négy pont előnnyel hódította el az egylet a nagy rivális Gergelyiugornya előtt. Az már korábban kiderült, hogy mindezek ellenére nem vállalja a klub az első osztályt.

– Sajnos az már korábban eldőlt, hogy nem vállaljuk az első osztályt – folytatta a tréner. – Ezt nem negatív tényként fogjuk fel, hiszen egy hétszáz lelkes településnek a másodosztály maximálisan megfelel. Nincs meg arra a lehetőségünk, hogy helyi utánpótlásbázist építsünk, így a realitás és az észszerűség elvén hoztuk meg ezt a döntést. Jelen állás szerint a csapat szeretne együtt maradni, sőt még az erősítésre is megvan a lehetőségünk. Nem mi keresünk játékosokat, hanem minket keresnek meg a futballisták, mivel látják, hogy milyen jó társaság van Újdombrádon. Mindenféleképpen abban gondolkozunk, hogy ugyanezekkel a célokkal vágjunk neki a következő idénynek is. A szövetség augusztus végére tűzte ki a bajnokság kezdetét, így július derekán kezdjük a felkészülést. Persze addig jöhetnek a strandfoci meccsek és a kispályás tornák, de a konkrét alapozás, az július közepén indul.

Bíznak a sikeres folytatásban

– Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a vezetőség, elsődlegesen Csurka János támogatását, mert nélküle nem működne ez a történet. Bízok benne, hogy a következő szezon újra ugyanilyen sikeres lehet – zárta gondolatait a mester.

Újdombrádi számok

Végeredmény

1. hely 24 17 4 3 61-31 55

Hazai pályán

1. hely 12 10 2 - 34-11 32

Idegenben

1. hely 12 7 2 3 27-20 23

Házi góllövőlista: 13 gólos: Mátrai Norbert. 11 gólos: Balla Krisztián. 10 gólos: Tóth Norbert. 8 gólos: Tóth Ákos. 5 gólos: Balla János, Oláh Levente. 3 gólos: Ferenczi Zoltán, Méhész Benjámin, Mikó Levente, Sinka Dávid. 1 gólos: Bilecz József, Kocsi Márk, Lakatos Zoltán, Ponczók Tibor.