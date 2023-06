Európa-bajnokságként és egyben az olimpiai kvalifikáció fontos részeként rendezik meg a BMX Freestyle küzdelmeit a krakkói Európai Játékokon. A magyar küldöttség két főt számlál, Kempf Zoltán és Ujváry Zoltán utazhat Lengyelországba.

Nehéz jósolni, de bizakodni lehet

– Áprilisban kezdtem el a versenyzést, voltak viadalaim Magyarországon és külföldön – mondta el Ujváry Zoltán. – Részt vettem olimpiai pontszerző megmérettetéseken, de eredményesen zártam az országos bajnokságot is. Harmincegyen mérjük össze a tudásunkat az Eb-n, a realitásokat nézve a legjobb tízbe kerülésem nem lenne meglepetés, de a sportágunkban nehéz jósolni, hiszen szubjektív a pontozási rendszere, így akár az is előfordulhat, hogy a saját megítélésem szerint tökéletes kört futok, a legjobbamat hozom, de a zsűrinek ez mégsem tetszik. Emiatt nehéz a helyzetünk, nem igazán lehet a felkészülés alapján helyezést tippelni, mert nem csak rajtunk múlik a végső eredmény. A kvalifikáció során a biztonságra fogok törekedni, vagyis olyan trükköket hajtok majd végre, amelyek kockázata kicsi, így stabil átlagpontot hoz ki a két egyperces gyakorlat során. A döntőben általában elsőként szintén a biztonságot helyezem előtérbe, viszont a második körben már kockáztatok, de adott esetben ez nagyobb hozadékot is adhat a pontoknál.

Jól sikerült a főpróba

Ujváry Zoltán június 14. és 18. között a horvátországi Eszéken hangolt az Európa Játékokra, a C1-es kategóriájú verseny pedig remekül sikerült, hiszen a hazai Marin Rantes mögött másodikként zárt a nemzetközi mezőnyben, ahol chilei, cseh, kolumbiai, német és szlovén kerekesek is rajthoz álltak.

Krzeszowicében egy teljesen új park épült az Európa Játékokra, amelyen a férfiaknál az olimpiai kvalifikációs világranglista alapján kapnak lehetőséget a bringások. Június 21-én, szerdán rendezik a kvalifikációt, míg másnap, csütörtökön lesz a döntő.

A BMX, mint sportág, a legtöbb újkori sporthoz hasonlóan az Egyesült Államokból származik. Azok a fiatalok, akik nem rendelkeztek megfelelő anyagi háttérrel a motorkrosszozáshoz, egy könnyen kezelhető, fordulékony kerékpárral próbálták leutánozni azt, amit motoros társaik műveltek.

BMX Freestyle alapok

Ebből származtatható a név is, melynek első betűje a „B” a kerékpárt, az „M” a motort és az „X” a kettő keresztezését jelenti. A Freesytle az évek során szegmentálódott és további műfajokra bomlott. A Streetre, melynek során utcai környezetben mutatják be a versenyzők a trükköket; a Vertre, azaz a félcsőre; a Dirtre, amikor földből készült ugratókon manővereznek; a Flatre, ennek alkalmával szinte álló helyzetben mutatják be a trükköket; és a Parkra. A parkosok egy speciálisan kialakított pályán versenyeznek, ahol különböző akadályokon és rámpákon kell minél különlegesebb és bonyolultabb trükköket bemutatniuk. Ez utóbbi az, amely az olimpia műsorába is bekerült, ebben a szegmensben versenyzik Ujváry Zoltán is.